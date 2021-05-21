Устойчивое снижение уровня холестерина с помощью базового редактирования

Базовое редактирование — это новый подход к редактированию генов, который может точно изменить отдельные строительные блоки в последовательности ДНК. Установив такую ​​точечную мутацию в конкретном гене, международная исследовательская группа под руководством Университета Цюриха преуспела в устойчивом снижении высокого уровня холестерина ЛПНП в крови мышей и макак. Это открывает возможность излечения пациентов с наследственными метаболическими заболеваниями печени.

Липопротеины — это сложные частицы, которые доставляют молекулы жира во все ткани тела через систему крови, снабжая клетки энергией. Один из таких липопротеинов, липопротеин низкой плотности (ЛПНП), может переносить тысячи молекул жира, таких как холестерин, на одну частицу. Высокий уровень ЛПНП в крови клинически связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Поскольку ЛПНП также могут переносить холестерин в более мелкие сосуды и, таким образом, снабжать более отдаленные ткани, он может все больше блокировать просвет артерии, что приводит к атеросклерозу.

Введение мутации одного гена блокирует фермент

Международная исследовательская группа под руководством Цюрихского университета (UZH) продемонстрировала, что новый точный подход к редактированию генов может снизить высокий уровень холестерина ЛПНП — существенно и устойчиво. Ученые ввели одноточечную мутацию в ген, кодирующий фермент PCSK9. Этот белок участвует в захвате холестерина ЛПНП из крови в клетки. «Генетические изменения, которые мы индуцировали у мышей и макак, успешно заблокировали PCSK9, что привело к значительному снижению концентрации холестерина ЛПНП в крови. Это обеспечивает потенциальную терапию для пациентов, страдающих семейной гиперхолестеринемией, наследственной формой высокого уровня холестерина», говорит руководитель исследования Джеральд Шванк, профессор Института фармакологии и токсикологии UZH.

Адаптация технологии РНК, используемой в вакцинах против COVID-19

В технологии редактирования генов, применяемой исследователями, используются так называемые базовые редакторы. Эти белки могут заменять отдельные основания молекулы ДНК — одну «букву» генетического «текста» — на другую. Например, редакторы адениновых оснований превращают аденин (A) в гуанин (G). И базовые редакторы делают это намного точнее, чем предыдущие нуклеазы CRISPR-Cas, которые функционируют как молекулярные ножницы. Чтобы контролировать доставку базового редактора в печень животных, исследователи адаптировали технологию РНК, используемую в вакцинах против COVID-19. Однако вместо того, чтобы инкапсулировать РНК, кодирующую белок-спайк SARS-CoV2, в липидные наночастицы, они инкапсулировали РНК, кодирующую редактор оснований аденина.

Точно, эффективно и безопасно

Составы РНК-липидных наночастиц вводили животным внутривенно, что приводило к специфичному для печени поглощению и временному производству инструмента редактора оснований клеточными механизмами. «До двух третей генов PCSK9 были отредактированы у мышей и до одной трети у нечеловеческих приматов, что привело к значительному снижению уровня холестерина ЛПНП», — говорит Шванк. Кроме того, ученые тщательно оценили, происходило ли неспецифическое редактирование в нежелательных местах, но не обнаружили никаких указаний на такие нецелевые события.

Терапия на основе РНК при метаболических заболеваниях печени