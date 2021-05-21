Молодежное крыло ОНФ предложило расширить перечень «Городов трудовой доблести»

«Если мы не удержим в нашей коллективной памяти подвиг тружеников тыла, то все эти факты просто потеряются, канут в Лету. Поэтому я признателен «Единой России» за такую инициативу», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич. В четверг Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» увеличить перечень «Городов трудовой доблести».

«Присвоение такого звания побуждает горожан больше интересоваться историей своих родных мест и в целом историей военного времени, интересоваться подвигами тех, кто ковал победу в Великой Отечественной войне в тылу, – считает замруководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ), руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич. – С этим у людей связаны такие важные понятия, как история, гордость, память».

По его словам, если и дальше расширять список, то в него обязательно достоин войти Воронеж, у которого, правда, уже есть звание Города воинской славы. «Такое оружие победы, как «Катюша» или штурмовики Ил-2, создавались именно в Воронеже. Кроме того, здесь собирались танки ИС-1 и Т-34. Город был частью единого механизма, который работал вместе со всей страной на победу», – подчеркнул руководитель «Молодежки ОНФ».

«Я очень рад за родной Саратов, который год назад уже был удостоен почетного звания. Моя бабушка в Саратове во время войны тоже трудилась на победу – на авиационном заводе, – сообщил Кастюкевич. – Дай Бог, чтобы городов трудовой доблести стало больше».

В четверг президент Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» присвоить звание «Город трудовой доблести» 11 городам: Красноярску, Северодвинску, Пензе, Кирову, Коломне, Барнаулу, Магадану, Тюмени, Рыбинску, Каменску-Уральскому и Комсомольску-на-Амуре. Президент РАН Александр Сергеев позднее уточнил, что к списку будут добавлены также Чебоксары.

С инициативой о присвоении почетного звания к главе государства обратился секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. По его словам, вклад этих 11 городов в победу подтверждается экспертным заключением Российской академии наук, кроме того, такая идея набрала колоссальную поддержку среди живущих там граждан.

Турчак напомнил, что год назад президент поддержал предложение партии о присвоении 20 городам почетного звания «Город трудовой доблести» – и в большинстве из них потом партия вместе с жителями и при участии Российского военно-исторического общества определила места строительства памятных стел.

Путин учредил звание «Город трудовой доблести» в прошлом году. Его тогда получили Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль.