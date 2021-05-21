 

Минфин США предложил установить мировой налог в 15% на прибыль корпораций

21.05.2021, 5:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глобальная минимальная налоговая ставка на прибыль корпораций должна быть не менее 15%, сообщил минфин США.

По мнению ведомства, это самая низкая возможная ставка. Минфин призвал продолжать дискуссии, чтобы поднять ее. Как указывают в министерстве, сейчас мировой налог на корпорации на практике установлен на нулевом уровне. При этом происходит снижение корпоративных налогов. В результате оказываются подорваны возможности США и других стран увеличивать доходы, необходимые для осуществления критически важных инвестиций, передает ТАСС.

Глава ведомства Джанет Йеллен считает, что введение минимальной ставки глобального корпоративного налога позволит устранить налоговую конкуренцию между странами. По ее мнению, сейчас США находятся в «невыгодном положении», так как производство и инвестиции переносят из США за рубеж, чтобы избежать высокого налогообложения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.04 / Уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 не превышен только в трех регионах Украины – Минздрав

10.07 / Храм Гроба Господня в Иерусалиме снова закрыли

24.10 / Баку официально информировал Москву о гибели гражданина РФ в Гяндже

01.03 / Новый кроссовер Lynk & Co 07 впервые заметили на тестах

25.09 / Рубль вырос к доллару

11.10 / Банк Японии будет тестировать цифровую валюту

10.02 / Петр Черный развелся с женой после 26 лет брака

26.11 / Трамп помиловал экс-помощника по нацбезопасности Флинна

21.04 / Политика: Яркая метафора Путина описала положение США и их вассалов

04.03 / Fox News – уволенный за слово «негр» репортёр NYT рассказал, как издание превращается в КНДР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика