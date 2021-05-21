Минфин США предложил установить мировой налог в 15% на прибыль корпораций

Глобальная минимальная налоговая ставка на прибыль корпораций должна быть не менее 15%, сообщил минфин США.

По мнению ведомства, это самая низкая возможная ставка. Минфин призвал продолжать дискуссии, чтобы поднять ее. Как указывают в министерстве, сейчас мировой налог на корпорации на практике установлен на нулевом уровне. При этом происходит снижение корпоративных налогов. В результате оказываются подорваны возможности США и других стран увеличивать доходы, необходимые для осуществления критически важных инвестиций, передает ТАСС.

Глава ведомства Джанет Йеллен считает, что введение минимальной ставки глобального корпоративного налога позволит устранить налоговую конкуренцию между странами. По ее мнению, сейчас США находятся в «невыгодном положении», так как производство и инвестиции переносят из США за рубеж, чтобы избежать высокого налогообложения.