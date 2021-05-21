 

Пропуск завтрака и недосып: перечислены главные привычки, которые мешают нам похудеть

21.05.2021, 5:04, Разное
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Многие из нас сталкивались с этой обескураживающей тенденцией. Чем меньше калорий мы употребляем и чем больше тренируемся, тем неохотнее уходит лишний вес. Борцам с ожирением приходится годами изнурять себя, а воз и ныне там.

Оказывается, большие ограничения и непомерные нагрузки не нравятся нашему телу. При этом метаболизм замедляется, а похудение откладывается на неопределенный срок. К счастью, медики давно нашли решение. Нужно всего лишь пересмотреть свои ежедневные привычки и прекратить истязать себя. И тогда стрелка на весах устремится влево.

Пропуск завтрака

Наши предки называли завтрак главным приемом пищи, заряжающим тело энергией на весь день. Сегодня многие из нас поздно ложатся и предпочитают не завтракать вовсе. Кажется, что таким образом будет уменьшено количество суточных калорий. Однако это является заблуждением.

Ученые подсчитали, что люди, которые привыкли пропускать завтрак, не контролируют свой аппетит в течение дня и съедают на 40 процентов больше. Колоссальная разница.

Случайные калории

Диетологи рекомендуют худеющим вести дневник питания, куда необходимо записывать все, что было съедено в течение дня. Однако люди забывают фиксировать случайные калории, куда входят незначительные перекусы или очередная чашка кофе.

Приходя в ресторан, худеющие запоминают только те калории, которые получили с основным блюдом. Вместе с тем они забывают указать калорийность соуса. Если не учитывать все, что попало в желудок в течение дня, можно потерять до четверти калорий. Будьте более внимательны к подсчетам.

Неконтролируемый размер порций

То же самое относится и к размеру порций. Ваш желудок привыкает к количеству пищи, которое вы даете ему за один прием пищи. Он требует еще, хотя в действительности давно пора остановиться.

Диетологи рекомендуют уменьшить тарелки и за один раз съедать столько пищи, сколько поместится в ваших ладошках. Мысленно делите тарелку на 4 части. Четверть тарелки должна занимать белковая пища, четверть гарнир, а половину – разнообразные овощи.

Плохой сон

Люди часто недооценивают силу сна. У многих из нас давно отсутствует режим дня, а взбодриться нас заставляют только кофе и энергетики. Тем не менее, медики предупреждают, что при хроническом недосыпании значительно замедляется скорость обменных процессов в организме. Тогда даже при тщательном подсчете калорий и сбалансированном питании вам будет сложно похудеть.

Вознаграждение едой

Мы часто балуем себя вкусной и калорийной пищей: за каждый сданный проект, за каждую удачную сделку и даже за потраченные на велотренажере 500 калорий. А еще мы подвержены приступам скуки и едим от нечего делать. Употреблять пищу принято за компанию, особенно в отпуске.

Мы даже не задумываемся, что 5-10 минут наслаждения в перспективе может вылиться в 5-10 лишних килограммов. Только вот избавляться от них гораздо труднее, чем наедать.



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