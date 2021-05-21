Мнение: Жить в России пока еще можно (с)

(проект “Рецензия от Сапожника”)

«Комиссия по восстановлению исторической справедливости, учрежденная президентом Ириной Домбровской, привела уточненные данные о потерях нашей страны в Великой Отечественной войне, длившейся в период с 1941-го по 1945-й год. Они значительно превосходят данные предыдущей комиссии, созданной по инициативе бывшего президента Васильева к ста пятидесятилетней годовщине Великой Победы. Согласно новым подсчетам, Россия потеряла в той далекой войне сто сорок шесть миллионов человек…»

Марьяшин С. «Роботы божьи».

Не перестаю удивляться своему везению. Когда я объявлял с полгода назад всем читателям блога о своем проекте «Рецензии на самиздат» (предлагая присылать мне свои книги, романы и повести, безусловно прекрасные, но малоизвестные широкой публике) – я все же в душе опасался, что буду завален какими-нибудь скучными и дурацкими историями от досужих графоманов, про которые и сказать нечего, и читать – мука мученическая.

А все оказалось не так. Да, безусловно, авторы присылают мне рукописи порой странные, что называется «неформатные», но почти все – реально интересные и даже захватывающие! Читаю с удовольствием! Нежнейшая «Свеча горела» прекрасного, но незамеченного Верещагина, забавный «эротический триллер» от израильской авторши по фамилии Мириси , невероятный, практически «новый Маккиавелли» – трактат о современных спецслужбах (!) от человека, который знает, о чем пишет…, наконец, мрачная психоделическая «повесть о детстве» от старой френдессы А.Мироновой «Мама!» Да и наш книжно-рецензионный «бартер» с известной ЖЖсткой «Мореной Мораной» (она написала рецензию на мою книгу, я на её) тоже вышел вполне удачным! Морена, как оказалось, отлично пишет – такой «женский Зощенко»…

Но последний опус, который мне достался – он в плане как «неформатности», так и, пожалуй, гениальности оказался чем-то совсем уж из ряда вон выходящим. Автор по имени Сергей Марьяшин прислал мне ссылку на свой мега-фантастический роман «Роботы божьи», честно предупредив, что он «довольно большой». Когда я попросил уточнить – выяснилось, что в нем… 35 авторских листов!!

«лежа в одиночестве на подрагивающей в такт его шевелению гелевой кровати, Егор думал: а как же любовь? Что же получается, в ситуации выбора спутницы жизни теперь нужно руководствоваться не соционикой и чувством, а вероятностью судебного иска? Он решил, что при всех издержках местной действительности жить в России пока еще можно. Толерантность тут тоже имеется, но ее градус и близко не достигает американской беспощадности».

* * *

– Американский президент точно робот. — Ну, естественно. Первый робот-порноактер, победивший на выборах. Об этом во всех новостях трубили. — Не только этот, но и предыдущий. Америкой уже сорок лет правит робот. С тех пор, как страну приватизировал Гулл.

Если кто видел мою книгу про «Эмпатию» – она довольно традиционная такая книжка, не очень толстая, с крупным шрифтом, в ней около 300 страниц. Так вот она – 8,5 авт.листов!! Получается, что роман Марьяшина – как четыре моих книги по толщине. Если даже чуть уменьшить шрифт, сократить интервалы – получится томина страниц на 900. Я, когда представил себе объем – поначалу даже не знал, как подступиться. Малодушно жалел – «эх, зачем я за это взялся!»

Мысль о том, что его отношение к людям зависит от их статуса, была неприятна Егору, но поделать с собой он ничего не мог. Марьяшин С. «Роботы божьи» (здесь и далее курсивом)

Всё, понятно, подлость человеческая. Был бы Марьяшин признанным классиком, увенчанным всякими премиями, с тысячами поклонников по всему миру, с огромными тиражами – в общем, кем-то вроде Л.Толстого, Толкиена или Хайнлайна (все трое любили выдавать опусы на тысячи страниц) – конечно, я бы относился к его творению иначе, с должным пиететом и даже предвкушением. Но Марьяшина не знают, издательства от его книги, понятно, шарахаются с криком «Неформат!!» – все ж боятся брать никому не известного автора и тут же издавать целый фолиант… Марьяшин вообще делал всё «не по уму»: нет чтобы написать рассказик-другой, освоиться в тусовке, завести полезные знакомства, набрать себе рейтингов в разных читательских сообществах, участвовать в конкурсах на всяких графоманских сайтах – глядишь, его б заметили, включили бы для начала в какой-нибудь сборник – «братскую могилу» таких же, как он, самодеятельных авторов… Нет – он сразу взялся ваять настоящий опус-магнум!

— Странно, что движение регулирует человек, а не робот, — заметил Смолин.

— Что странного? — удивился майор. — Робот бы соблюдал правила движения, а здесь их надо нарушать. Нарушение правил — основная привилегия начальства. Знали бы вы, сколько нарушений мы совершили, пока сюда ехали…

Я с ним познакомился лично (естественно, в кафе Шоколадница, где у нас была встреча). Это худой, уже немолодой человек, видно, что не очень-то общительный, даже застенчивый, больше «вещь в себе». Понятно, что прорубать себе «путь к известности», знакомиться и выпивать с редакторами популярных издательств такие люди не умеют (да и в глубине души не понимают – зачем?) Он типа написал книгу, выложил в свободный доступ – читайте! Но никто не читает…

«Егор, подобно большинству своих сверстников, не служил в армии. Он платил «патриотический налог”, на который содержался воюющий в Афганистане боевой робот. Конечно, Егор не мог окупить создание машины, — боевые роботы стоят дороже гулловских, — но его денег хватало на оплату операционной системы и ежегодного антивирусного пакета. За это правительство регулярно присылало ему видеоотчеты о функционировании робота…

Егор привык к своему роботу. Между ним и боевой машиной установилась тесная связь — воображаемая, конечно. Просматривая ролики, на которых робот расстреливал мечущихся вдали человечков, Егор часто пытался представить себя на его месте. Врагов рассмотреть обычно не удавалось; стоило роботу начать стрелять, как поле зрения заволакивало пылью и дымом от взрывов. Егор смотрел на взрывы, трассы зажигательных пуль, нити лазерных лучей и воображал, что это он сам сражается в далеких горах, отстаивая интересы страны от посягательств неизвестных, но определенно злонамеренных негодяев».

А ЗРЯ! Марьяшин – редкий тип автора: он визионер. Он описывает наше будущее, будущее всей планеты, но прежде всего России – не потому, что он его как-то «просчитал», а потому что он его ВИДИТ. Он улавливает тенденции в сегодняшнем настоящем – и представляет, во что это выльется лет через сто. Получается крайне любопытно: Марьяшин – это как бы такая кинокамера, направленная лет на 100 вперед. Больше всего поражает, если можно так выразиться, разрешающая способность этой кинокамеры – степень детализации. Марьяшин обрисовывает будущее не в каких-то «общих чертах», нет! Его «картинка» очень продумана, там одно неожиданное наблюдение вытекает из другого, перед нами предстает не набор каких-то отдельных «озарений», а вполне реальный – ПУГАЮЩЕ реальный! – мир.

Знание необратимо. С опасным знанием следует учиться жить, как с неизлечимой болезнью

При всей проработке футуристических деталей – что уж совсем впечатляет! – в мире Будущего от Марьяшина живут и действуют вполне живые, выпуклые персонажи (пусть даже некоторые из них – роботы, а некоторые и вовсе не имеют тела и являются, по сути, компьютерными программами). То есть перед автором стояли две сложнейшие задачи: во-первых, описать «с нуля» Мир Отдаленного Будущего, о котором читатель не имеет представления – а это значит буквально водить читателя за руку и объяснять ему ВСЁ – ведь мир будущего совсем не похож на наш! А надо описать так, чтобы читатель не заскучал, не сбился, не запутался – но вполне освоился и, хотя бы отчасти, понял, как в этом будущем ЖИТЬ!

«Преодолев сопротивление, Егор стянул с нее футболку и шорты, оставив совершенное тело восхитительно нагим и прекрасным. Когда он проник в нее, она замерла на миг, прислушиваясь к незнакомому ощущению, — пока скачивалось обновление нужной программы, — и обвила его руками, сдавив так сильно, что он едва не задохнулся».

Создавать Мир с нуля – уже охренеешь; а ведь надо было еще и закрутить сюжет, и «психологию» прописать, и разного уровня героев представить так, чтобы читатель мог их любить, ненавидеть, за них «болеть»… По сути – жуткая эклектика, на 900-то страницах: тут тебе и познавательная экскурсия, и футурология, и эротика, и любовный роман, и триллер, и политическое предсказание, и сатира (местами очень едкая и злая), и добродушный юмор, и в конце – уже какая-то эсхатология напополам с мрачнейшей мистической философией.

«Итак, эти двое подписали мирный договор, — подумал Егор. — Что мы отдали в этот раз? Хабаровскую агломерацию? Иркутск? — По слухам, Иркутск, — шепнула Наташа. — Хабаровск отдал Васильев».

И для нас психологов приготовлено отдельное лакомство: автор оказался большой поклонник новейших психологических теорий типирования – соционики и психософии Афанасьева; там вокруг них закручена отдельная мощнейшая интрига…

Потом они пили чай с пирожными с черного рынка, необыкновенно вкусными, с настоящим маргарином (очаровательно, по-моему!)

В общем – что говорить: вещь реально грандиозная. И страшная, конечно: уже то, что кто-то настолько ТОЧНО прорисовывает будущее – пугает. «Откуда он это знает?! Кто он такой?!» Так что роман – это, конечно, еще и антиутопия. Хотя – и это тоже плюс – «Роботы божьи» это не памфлет. Марьяшин описывает будущее человечества без характерной «консервативной» (а на самом деле – невротической) ненависти; наоборот, он спокойно показывает, что в этом «будущем» вполне можно жить и даже получать удовольствие, да и люди там в основном похожи на нас… Правда, у того будущего есть черта, которую мы здесь принять не можем (хотя, если вдуматься, иначе и не может быть): будущее ЧУЖОЕ. Оно не для нас, и будущий мир нам чужд. Марьяшин, кстати, затрагивает и эту тему – выводя легким пунктиром впечатляющие образы «отморозков» – по сути, наших современников, которые в это будущее попали… Что они чувствуют? Прочитайте – узнаете.

Металлический голос дикторши забубнил: «…парламент России ратифицировал одобренные ООН изменения гражданского кодекса, касающиеся взаимодействия граждан. Отныне все формы вежливого обращения, включая такие привычные, как господин, госпожа, сударь, сударыня, товарищ, мистер, герр и так далее заменяются одним словом “организм”. Комиссия ООН рекомендовала этот термин как исключающий дискриминацию по гендерному, возрастному, имущественному и прочим признакам».

В Марьяшинском «мире будущего» у каждого человека с детства в голову встроен чип (привет Биллу Гейтсу!), напрямую связанный со всей Всемирной Паутиной, а в нем «живет» очень удобный для человека «электронный помощник», которого автор назвал «друггл» (по-моему, тоже прекрасная языковая находка). А по этому чипу, в частности, постоянно транслируются новости, которые человек должен слушать, если желает наращивать свой социальный (а также обычный!) капитал. Отечественные интеллигенты, гордящиеся тем, что «выбросили телевизоры», просто не знают, что их всех ждет в будущем…

Прорывная книга. Возможно, это лучшее, что создала Россия с момента своего очередного вылупления из расколовшейся скорлупы Советского Союза. Лет через сто Россия будет оправдываться Марьяшиным – как сейчас оправдывается за 19 век Толстым и Достоевским.

Вот ссылка: https://proza.ru/2020/02/06/1459