Мнение: Кто убил Николая Щорса

Судмедэксперт Евгений Гимпельсон высказывают свою версию причин гибели одного из самых известных героев Гражданской войны.

Аннотация: Тайна гибели героя Гражданской войны Николая Щорса. Судмедэксперт Евгений Гимпельсон на основе фотографий черепа Николая Щорса и акта эксгумации выдвинул версию гибели легендарного начдива. Спойлер: Николай Щорс погиб от рикошета. Оказывается, советская историография о гибели Щорса говорила правду.

Все цитаты из "архивных документов", в которых указан тип оружия и которого, якобы, был убит Щорс, расстояние с которого был произведён выстрел – выдумка неизвестных нам историков.

Сейчас Евгения Аркадьевича уже очень сложно уговорить на интервью. Поэтому мы сделали практически невозможное – восстановили битый архивный файл. Все меры по качеству видео и звука приняты – оператор расстрелян ещё в 2014-ом, монтажёр после третьего брака сослан на Соловки, звукорежиссёр пока даёт показания, но его судьба – лишь вопрос времени. Если будут претензии к звуку – жалуйтесь в письменном виде, приобщим к делу))

Фото с эксгумации останков Щорса.

Краткая текстовая версия интервью – https://samarafilm.ru/2021/05/20/kto-ubil-nikolaya-shhorsa/

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