Мнение: Письмо: “Похож на психа с консервной банкой”

Давно собиралась про сублимацию энергии рассказать, а здесь как раз мужчина письмо написал на эту тему.

В комментариях много не расскажу, но хотя бы начнем обсуждать это.

Сублимацию обычно рассматривают как перевод сексуальной энергии в творческую, но энергию любого ресурса можно переводить в энергию другого ресурса. Это и бессознательно происходит тоже, но нам интересней всего сознательное управление кругом ресурсов.

Давайте начнем с сексуальной энергии, а потом и другие виды рассмотрим, если пойдет.

Сублимацию сексуальной энергии часто путают с фрустрацией. Хотя это нечто противоположное. Если вы подавляете или вытесняете свое либидо, ресурс у вас может блокироваться, энергии в нем не остается и сублимировать уже нечего. Для сублимации ресурс должен быть подключен хорошо, вы должны хорошо чувствовать эту энергию, то есть влечение сексуальное и интерес к сексу, но вкладывать эту энергию вы должны не в сексуальный поиск и не в секс, а в другие ресурсы.

При обучении сублимации возникает много трудностей. Давайте посмотрим на некоторые.

frizeanton

Здравствуйте, Эволюция!

Мое прошлое письмо:

https://evo-lutio.livejournal.com/1277908.html

Мне 32 года здоровый обычный мужчина.

Дело в том, что меня всегда очень интересовал ресурс секса и вообще общение с противоположным полом. Как я сейчас понимаю, что всё что я делал и добивался – было ради этого ресурса. Спорт — тело красивое было, чтобы произвести впечатление. Танцы — произвести впечатление под музыку, познакомиться итд. Курить бросил — чтобы запах из-за рта не отталкивал. Раскаленные щипцы получаются. Получение первого секса от новой девушки для меня самое вкусное, что может быть в жизни.

(Ученица автора называет щипцами внимание к ресурсу. Щипцы – это когда вы хотите заставить других дать вам что-то, а когда работаете над имиджем и здоровьем, чтобы быть сексуально привлекательным, это прокачка ресурсов. Другое дело, что для нормальной прокачки ресурса вы должны получать удовольствие и от процесса, и от развития, а не быть сфокусированы только на вознаграждении, иначе энергии в ресурсе не будет)

У меня есть друг, он, наверно, не столько религиозный, сколько ищущий. Верит в Бога. Ни на какую объективность он не претендует в своих суждениях и является обычным мирянином. Он мне рассказал, что «изливание семени» грех, и рассказал про свой опыт, когда он не мастурбировал месяцами на протяжении долгого времени. Рассказал, как на него начали смотреть девушки совершенно по-другому, как они сами его провоцировали. Предложил мне сделать тоже самое. Кроме того, он попросил и я дал ему обещание.

(И друг, и автор запутались, почему стоит отказаться от мастурбации, то ли чтобы не заниматься блудом, то ли для того, чтобы привлечь побольше девушек для блуда)

Я, конечно, вцепился и в это, потому как еще одна возможность воздействия на прекрасный пол. Несколько первых недель прошло без каких-либо напрягов. Я думал, что не курить гораздо сложнее. Теперь я понимаю, что каждый день наматывает новый виток на какой то клубок и этот клубок медленно, но растет. Я начинаю потихоньку терять голову. У меня бывает секс и есть даже замужняя партнерша с которой видимся раз в неделю или в две. Изменилось мое ощущение времени. Я меньше устаю, быстро высыпаюсь. Если меня касается девушка, я реально по-другому ощущаю прикосновение. Недавно поймал себя на том, что специально затормозил на дороге, чтобы рассмотреть красивую девушку внимательно и сделал это абсолютно бессознательно. Рвет крышу. Не понимаю, как вообще можно отвлечься если вокруг тебя столько раздражающих факторов.

(В тех же самых источниках, где написано, что мастурбация – грех, есть рекомендация молодым мужчинам жениться, “чтобы не распаляться”. Любое влечение нарастает, когда человек думает о желаемом, но не реализует влечение. Когда секс доступен и человека побуждают заниматься им чаще и больше, чем он хочет, либидо его падает. Именно так устроены доильные аппараты. И наоборот устроен сексуальный мотиватор. Все время разжигать и распалять желания, а удовлетворять их в избытке не позволять, только изредка и слегка)

Проблема в том, что не получается сублимировать. Я не могу представить, что реально мне могло бы принести столько же удовольствия как секс. Постоянно лезут картины в голову и я нахожусь в возбужденном состоянии либо готовым завестись.

(Сублимация – это направление энергии в работу, а не в пассивный кайф. Очень часто девушки хотят отвлечься от любовных мечтаний и ищут что-то такое же приятное, но не могут найти. Не пассивный кайф нужно искать, а полезные дела и направлять туда энергию сознательными, волевыми усилиями. Причем не дожидаться, когда будет сносить крышу под вечер, а занимать себя работой с самого утра. В тех же самых источниках, где пишут о вреде мастурбации для жизненной энергии человека, пишут и о вреде праздности, о вреде валяния в кровати и бездельных мыслей. Если вы не нагрузите себя физической и умственной работой, вы не справитесь с возрастающим без мастурбаций либидо и не сможете ничего сублимировать)

В моем сознании представляется такая картина: был костер, на нем грелся котелок воды. Теперь котелок накрыли наглухо крышкой и вода начала все сильнее закипать, потом превратилась в пар и пар начал очень сильно давить в замкнутой системе. Теперь получается, что если я не отведу этот пар на полезную работу или не открою крышку котелок просто разорвет. Но это мое понимание процессов не претендующее на объективность.

(Если из всех ресурсов у вас актуален только секс, то действительно без мастурбации ваш котелок будет взрываться. Потому что энергия растет от желания, но никуда не реализуется, а разовых встреч в неделю не хватает, если автор вообще не придумал любовницу)

Что делать с девушками, которые сексуально провоцируют? Некоторые делают это целенаправленно, абсолютно точно.

(Похоже вместо сублимации автор пускает сексуальную энергию на рост короны, ему мерещатся везде вожделеющие девушки. Почему же не удается ухватить ни одну из них? Удивительное женское коварство)

Может быть это нужно перетерпеть подключится спонтанность и придет какое нибудь хорошее решение? Может быть это ни какая не проблема и нормальный мужчина должен это терпеть и жить с этим? А может я просто издеваюсь над собой?

(Само собой ничего не придет. И да, нормальный мужчина, в идеале должен жить в постоянном сексуальном подогреве, но не за девушками бегать, а заниматься спортом, работой и творчеством. Избыток сексуальной энергии, которая направляется на дела, делает человека красивым и искристым как огонь. Девушка, в идеале, должна быть одна, любимая, которая станет невестой, а потом женой. Пока такой девушки нет, надо просто прокачивать себя. Когда любимая девушка будет, либидо станет еще больше, и его тоже надо будет сублимировать, оставляя на секс и любовь только десять процентов, в самый горячий период – двадцать или тридцать процентов, но никогда не сто)

Так же мне представляется какая то безобразная масса, куда скинуты практически все ресурсы+выскочка, которая дорисовывает чего не хватает. Не понятно что делать с этим огромным образованием в поле. Мне представляется, что это образование как то нужно разрубать по частям и его победить можно только по схеме: «Разделяй и властвуй». Но как, что это за процесс? Да и для того, чтобы начать с этим работать надо на эмоциональном уровне признать, что удовольствие не только в девушках.

(Автор, не нужно так много думать, ведь вы не философ и способностей к этому у вас нет. Надо заниматься той работой, которая у вас получается, и привести в порядок все свои ресурсы. Для этого должен быть физический подогрев, а внимание надо направлять на другие ресурсы. Тогда и будет сублимация)

Я похож на психа с консервной банкой, который пытается надурить свое либидо. Теперь я не мастурбирую, но часами думаю о сексе и залипаю. Очень много внимания туда утекает.

(Вот и получается, что таким как автор лучше мастурбировать, то есть сбрасывать избыток энергии в дыру. Это будет меньшее зло. Потому что воля у него слабая, интересов в жизни мало, чувства долга и ответственности за себя и близких нет, никакой сублимации у него не получается. Он занимается лишь тем, что выращивает лярв и суккубов. Дельные люди могут наращивать энергию, а бездельные вынуждены ее сливать)

Пожалуйста, дайте совет.

(Друзья, знакома проблема?)