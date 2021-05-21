Осторожность при знакомстве не помешает: как по цвету глаз узнать о любовном темпераменте мужчины

На первом этапе знакомства хочется узнать о человеке как можно больше. Есть признаки, которые могут многое рассказать про темперамент мужчины. Один из них — цвет глаз. Изучите эти особенности, чтобы потом знать, к чему готовиться в процессе общения. Это очень полезная информация, ведь глаза подделать невозможно.

Карие, янтарные и черные глаза

Обладатели таких глаз нередко знакомятся сразу с несколькими женщинами. Для них нормально иметь романтические отношения на стороне. В паре они сразу стараются взять в свои руки бразды правления.

Кареглазые мужчины часто обладают взрывным и эгоистичным характером, с ними сложно строить долгосрочные отношения.

Мужчинам с черными и янтарными глазами в плане харизмы нет равных, но в отношениях с ними вас ожидают различные подводные камни. На начальном этапе романа они могут быть привлекательными, милыми и добрыми. После они раскрываются в полной мере, не всегда с лучшей стороны. Похожими свойствами отличаются владельцы желтых глаз.

Зеленые глаза

Такая редкость, как зеленоглазые мужчины, — это настоящий эталон чувственности. Они влюбляются пылко, всем сердцем и надолго. Им не хочется играть в игры со своим и чужим сердцем, крутить романы с несколькими девушками, обманывать и скрывать что-то. Но есть и минус такого характера — эти мужчины могут так же быстро вдруг разлюбить вас и прервать отношения, даже не попытавшись их сохранить.

Зеленоглазые мужчины никогда не простят обман и измену, ими сложно манипулировать. Они тонко чувствуют фальшь, любой подвох, они не выносят женщин, желающих управлять ими. Парни с зелеными глазами выбирают для себя женственных, чутких, романтичных девушек, с которыми любовь не будет полем битвы и постоянным выяснением отношений.

Серые, синие и голубые глаза

Обладателей чисто серых глаз на планете очень мало, такие мужчины очень чувствительны, импульсивны, склонны к агрессии. С ними нужно быть аккуратными в общении, чтобы ненароком не обидеть, не разжечь костер эмоций. Мужчин с синими и голубыми глазами также лучше не провоцировать на эмоции, потому что их выражение будет очень бурным.

Это романтики, у которых любовь всегда на первом месте. Такие мужчины никогда не поставят друзей или просмотр футбола выше времени, проведенного с семьей. Но только в отношениях с этими мужчинами вы никогда не сможете расслабиться. Отношения будут переполняться спектром чувств, они будут напоминать эмоциональные качели — то вверх, то вниз.