Бойня № 175. Открытый урок

Героизм учителей казанской гимназии — это следствие чьей-то глупости, трусости и непрофессионализма. Репортаж из переживающего расстрел детей города.

Теперь пустое здание 175-й гимназии охраняет Росгвардия. Гвардейцы стоят по всему периметру школы. Снаружи, на улице, на прохожих смотрят плюшевые медведи и зайцы. Горы белых, розовых, желтых зайцев и медведей, которых несут и несут люди к этому стихийному мемориалу, не уместились за длинной школьной оградой, для них поставили столы на другой стороне улицы. Игрушки завалены цветами. Раньше здесь были одни гвоздики, а потом запасы гвоздик в Казани кончились.

На третий день после теракта, в пятницу, в школьный двор начали пускать детей и родителей. Им отдавали вещи, брошенные в школе утром 11 мая. Во двор вынесли из гардероба вешалки, на крючках висели кофты, куртки, разноцветные мешки со сменкой, рюкзачки с бумажными бирками, на бирках шариковой ручкой — фамилия и класс. Толпа детей и взрослых ждала у закрытых ворот. Женщина по ту сторону ограды что-то выкрикивала, росгвардеец открывал калитку и впускал во двор ребенка или — чаще — взрослого.

Восьмиклассница Дарина пришла за своей сумкой сама. Но говорит, больше в эту школу не вернется.

— Если только нам докажут, что приняты все меры безопасности, — очень по-взрослому добавляет девочка.

Фото: Ирина Тумакова / «Новая»

Худенький и шустрый Амир вылетает со двора с двумя рюкзачками и мчится к компании старших, которые ждут его у ограды. Класс Амира во время стрельбы был в столовой. С началом пандемии все классы в 175-й гимназии стали ходить в столовую по расписанию, чтобы за едой пересекалось как можно меньше детей. Когда кругом загрохотало и послышались выстрелы, завтракали три класса. Амир говорит, что взрослых с ними почему-то не оказалось. Но очень скоро появилась учитель биологии Алла Пономарева. Физрук соседней школы рассказывал мне, что хорошо знает эту женщину, она даже когда-то снимала у него комнату. «Интеллигентная женщина, тихая», — описал он бывшую жиличку. «Тихая» Алла Пономарева, мгновенно оценив ситуацию, бросилась в столовую и через эвакуационный выход вывела всех детей.

Этот школьный день, а точнее, эти 8 минут (ровно столько длилась стрельба) во время второго урока вообще многому научат детей в 175-й казанской гимназии.

Охрана

Массовый расстрел в школе Галявиев начал со своей сверстницы — 19-летней Алины Садыковой. Они наверняка даже были знакомы, только его когда-то в 10-й не взяли, а Алина окончила все 11 классов и теперь училась на лингвиста. Утром 11 мая она зачем-то шла в свою бывшую школу. К дверям они с Галявиевым подходили почти одновременно. Он поднял дробовик и выстрелил в Алину, она упала, как ему показалось, замертво (об этом он скажет на допросе, выдержки из его показаний утекли в Сеть). На самом деле дробь ее ранила.

— Алина — одноклассница моей дочери, — говорит Зарина, мама двух выпускников 175-й гимназии. — Я вчера написала ее матери, спросила, как девочка. Она ответила: «Спасибо, хорошо». Дочка, мол, уже шутит, прислала из больницы сообщение: «Жива». Но сегодня кто-то рассказал Алине, что стрелок нарочно целился ей в голову, прислал ей скриншот на телефон. И у нее началась истерика. Она как будто снова это все пережила.

От дома Галявиева до школы пять минут ходьбы по пешеходной дорожке. Слева — решетка школьной ограды, справа, впереди и позади — длинные 10-этажные панельные дома. Потом люди начнут выкладывать в Сеть видео, которое кинулись снимать из окон и с лоджий с первыми выстрелами. Кроме того,

Казань утыкана камерами наблюдения, и эта пешеходная дорожка, как выяснилось, тоже. Записи опубликованы.

Поэтому мы знаем, что по улице в густонаселенном спальном Советском районе столицы Татарстана в 25-градусную жару шел человек, замотанный в черное, и открыто, не прячась, нес в руке дробовик. И не нашлось никого, кто счел бы это достаточно странным хотя бы для звонка на номер 112.

В первый раз Галявиев проделал этот путь без оружия. Он рассчитывал пройти в 175-ю в половине восьмого, когда первая смена идет учиться. На сайте гимназии висит внутреннее положение об охране, по нему пройти внутрь без согласования с администрацией не может никто посторонний. Даже родители. И несмотря на то, что щуплый, похожий на старшеклассника Галявиев шел в потоке детей, вахтер его не пропустила. Еще раз: немолодая гражданка оказалась способна противостоять молодому мужчине, пока тот не был вооружен. Эту женщину зовут Таскира Ахмадуллина.

Через час Галявиев вернулся в школу уже с ружьем. Мулланур Мустафин, 62-летний разнорабочий школы, в прошлом — учитель математики, через окно первого этажа заметил вооруженного человека в школьном дворе. У него на глазах Галявиев стрелял в голову Алине. Забыв о возрасте и больных суставах, безоружный Мустафин бросился наперерез убийце. Он захлопнул школьную дверь перед носом стрелка и держал ее голыми руками изо всех сил. Защелкнуть замок только не успел: Галявиев выстрелил в него в упор через дверное стекло. Падая, раненый в грудь и в живот и истекавший кровью Мустафин еще пытался цепляться за дверь, но Галявиев выстрелил снова — в голову. Бывшего математика спасло от гибели только то, что в руках у стрелка был все-таки дробовик. Сейчас Мулланур в больнице, выздоравливает.

На месте Мустафина мог быть профессиональный охранник с оружием. И тогда история о новом «колумбайне» могла закончиться на первых двух раненых. Но охраны в 175-й гимназии нет. На сайте госзакупок мне вообще не удалось найти ни одного контракта на охрану казанских школ. Сейчас вход в соседнюю 174-ю стережет гражданка средних лет в форме с нашивкой «Айрус». В анамнезе ООО «ЧОП «Айрус» я тоже не нашла контрактов на охрану этой школы — и вообще каких-либо школ. «Ну, там как-то напрямую работают», — буркнул невнятно голос по телефону компании, пообещал прислать контакты тех, кто «занимается этим», бросил трубку и пропал. Говорят, что и 175-ю прежде охранял ЧОП, но с началом пандемии родители, дескать, отказались «работать напрямую». Впрочем, если бы ЧОП был таким же, как в соседней школе, нашивка на форме вряд ли спасла бы детей.

…Галявиев вошел в школу. Однако нескольких секунд, пока с ним пытался бороться Мустафин, вахтеру Таскире Ахмадуллиной хватило, чтобы нажать тревожную кнопку и вызвать полицию. Сама она пыталась спрятаться за столом у входа, но стрелок ранил ее и пошел дальше.

«Училки»

На первом этаже учатся самые маленькие — с 1-го по 4-й классы. Галявиев тоже учился здесь не настолько давно, чтоб не помнить учителей. На звуки выстрелов из своего кабинета вышла в коридор классный руководитель 1-го «Д» Венера Айзатова.

— Начальная школа в 175-й очень сильная, — рассказывает Зарина. — Мой сын учился у Венеры Султановны. Когда мы переехали, надо было менять школу, но я сказала: до 4 класса точно у нее доучимся, а дальше — как получится. Мы еще на подготовишке стали просить, чтобы к ней же попасть в первый класс. Такая спокойная, добрая, так хорошо все объясняла…

Галявиев выстрелил Венере Айзатовой в голову. Она упала. Он подошел и выстрелил еще раз в упор. Когда все кончится, учительницу увезут в больницу, но медики не смогут ее спасти. У «спокойной и доброй» остались дочка и внуки.

Венера Айзатова стала первой жертвой стрелка. Потом он привел в действие взрывчатку возле кабинетов с первоклашками. К счастью, взрыв никого не убил.

Недалеко от входа в школу, на первом этаже, находится и кабинет директора. В начале десятого там шел праздник: Амина Валеева, директор гимназии со дня открытия, с 2006 года, отмечала день рождения и принимала поздравления от учителей. Звуки выстрелов и взрыв заставили именинницу и поздравлявших прервать праздник. Амина Валеева послала в общий учительский чат сообщение с указанием: всем запереться в классах изнутри и до особого распоряжения двери не открывать. Потом по школьному радио директор объявила об атаке и продублировала просьбу запереть двери изнутри.

Фото: Ирина Тумакова / «Новая»

Пожилой учитель Роман Львович Гузенфельд в своем классе немедленно бросился к двери. Он преподает русский и литературу 49 лет, все дети и родители, с которыми я говорила, сходились в одном: это самый любимый учитель во всей школе. Услышав стрельбу, а потом объявление директора по школьному радио, он встал к двери, рассчитывая, видимо, остановить убийцу своей немолодой спиной. К счастью, стрелок не добрался до кабинета русского языка.

Объявление директора не мог не слышать и Галявиев. Мог догадываться, что времени у него мало.

Минуя второй этаж, он целенаправленно шел на третий. К этому времени, как рассказывают дети, все, кто мог, уже закрылись в классах. Ключевые слова здесь — кто мог.

В кабинете № 12 на третьем этаже по какой-то причине, как говорили мне дети из других классов, не было учителя. Туда успела прибежать преподаватель татарского Алина Зарипова. Через один класс, в кабинете № 10, находился ее младший сын. Она знала об этом, но бежала туда, где, по словам школьников, без защиты оставались 30 чужих детей.

В пустом кабинете № 11 на третьем этаже готовилась к уроку преподаватель английского Эльвира Игнатьева. У нее было, как говорят учителя, «окно».

Эльвира еще в детстве, в татарской гимназии, захотела стать учителем. После 9-го класса поступила в педагогический колледж, потом на заочное в университет, окончила его с красным дипломом. Знала, кроме татарского и русского, еще два языка: английский и арабский. Заняла 2-е место на конкурсе «Учитель года», собиралась добиться первого. Говорят, что из 175-й гимназии планировала уволиться уже этим летом. На это лето у нее вообще были большие планы. Она очень ждала, когда же наступит лето.

Почему Эльвира Игнатьева оказалась в коридоре уже после объявления директора по радио, непонятно. Одни школьники говорят, вышла кого-то искать. Может быть, как Алина Зарипова, тоже знала, что где-то есть дети без взрослых. Рассказывают, что в коридоре она увидела ученика — и надвигавшегося на них человека с ружьем. Она быстро втолкнула ребенка в первую попавшуюся открытую дверь, но сама скрыться не успела. Ей убийца выстрелил в лицо, Эльвира Игнатьева умерла сразу.

Что это за ученик, которого спасла Эльвира Игнатьева, неизвестно. Рассказывая о подвиге учительницы, имени ребенка почему-то никто не называет. Может быть, он и сам не понял, что его спасли. Но к тому моменту единственным открытым классом, куда можно было кого-то втолкнуть, был кабинет № 10, где у 8-го «А» шел урок татарского языка. Дверь запереть там не смогли. Все семь погибших детей были убиты именно в этом классе.

Несколько мам, у которых дети учатся в других классах, в один голос говорили мне, что 8-й «А» оказался «брошен» взрослыми, что ребята будто бы сами искали ключ, чтоб запереться. На самом деле, как рассказали дети (и это подтверждается фактами), учитель татарского Диляра Галиуллина все время была с учениками. Они вместе слышали выстрелы и торопились найти злополучный ключ. Увидев стрелка, Диляра Ахмадулловна схватила горшок с цветком и хотела запустить убийце в голову. Но не успела, тот выстрелил в нее. Наверное, горшок с цветком защитил ее лицо, но руки ранены очень тяжело.

А потом убийца начал расстреливать детей. Те, кто оказался к нему ближе всех, кто до последнего искал чертов ключ вместе с учительницей, упали первыми. Семерых из них стрелок, как он сам говорил на допросе, добил. Остальные или были ранены, или успели спастись, спрятавшись под партами.

Профессия учителя не предполагает, что когда-то придется проявлять подобный героизм и приносить такие жертвы.

И число случаев, когда это требуется от обычных «англичанок» и «биологов», можно сократить. Если, например, дома или в школе вовремя заметят странности в поведении ребенка, успеют обратиться к специалисту, «школьный стрелок» может не вызреть, а вырастет просто нормальный человек. С этим согласна директор Центра психологической безопасности и один из авторов методического пособия «Школьные стрелки, природа и профилактика» Елена Повиликина.

Фото: Ирина Тумакова / «Новая»

— В подавляющем большинстве случаев мы обнаруживаем в прошлом у «школьного стрелка» насилие или, наоборот, гиперопеку в семье, буллинг, социальную депривацию (нехватку общения, неумение общаться. — И.Т.) и накопившееся из-за этого напряжение, — говорит Елена. — Если ребенок подвергается такому воздействию, но при этом не имеет «поддерживающей» среды, например друзей, доброй бабушки, или не умеет отвечать агрессией на агрессию, напряжение будет копиться и однажды рванет. Надо вовремя утилизировать его способности, применить их в правильном русле. У нас был случай: детский дом, мальчик 12 лет подвергался травле, потому что заикался, и замучил воспитателей драками. Мы нашли неподалеку спортивную секцию с харизматичным руководителем и при поддержке директора детдома устроили ему визит: он пришел, показал несколько трюков. А в конце адресно обратился к нашему парню: у тебя талант, иди ко мне учиться. После пары занятий и показательных сальто ребенок получил в коллективе авторитет и стал спокойнее.

Тихушник

Никто из соседей Галявиевых не замечал, чтоб они плохо обращались с детьми. Наоборот, все говорят, что еще недавно семья была благополучная и дружная. Мама работает в каком-то банке, папа был водителем мусоровоза в управляющей компании (соседи рассказывают, что его уволили сразу после известия о том, что сделал сын). Старший брат Ильназа заканчивает университет. Соседи называют семью даже «зажиточной», описывая их «большую серую машину». Насчет Ильназа в один голос уверяют, что «хороший был мальчик».

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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