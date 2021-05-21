 

ИИ предсказывает риск рака легких

21.05.2021, 3:54, Разное
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Согласно исследованию, опубликованному в журнале, программа искусственного интеллекта (ИИ) точно прогнозирует риск того, что узелки в легких, обнаруженные при скрининговом КТ, станут злокачественными. Радиология.

По данным Всемирной организации здравоохранения, рак легких является ведущей причиной смерти от рака во всем мире: по оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2020 году умерло около 1,8 миллиона человек. КТ грудной клетки с низкой дозой используется для скрининга людей с высоким риском рака легких, таких как давние курильщики. Было показано, что он значительно снижает смертность от рака легких, в первую очередь за счет помощи в обнаружении рака на ранней стадии, когда его легче успешно лечить.

Хотя рак легких обычно проявляется в виде легочных узелков на КТ-изображениях, большинство узелков являются доброкачественными и не требуют дальнейшего клинического обследования. Поэтому точное различие между доброкачественными и злокачественными узелками имеет решающее значение для раннего выявления рака.

Для нового исследования исследователи разработали алгоритм оценки узелков в легких с использованием глубокого обучения — приложения искусственного интеллекта, способного находить определенные закономерности в данных изображений. Исследователи обучили алгоритм на КТ-изображениях более 16000 узелков, в том числе 1249 злокачественных новообразований, из Национального исследования легких. Они проверили алгоритм на трех больших наборах данных визуализации узелков из датского исследования рака легких.

Алгоритм глубокого обучения дал отличные результаты, превзойдя установленную общеканадскую модель раннего обнаружения рака легких для оценки риска злокачественного новообразования в легких. Его выполнили 11 врачей, в том числе четыре торакальных рентгенолога, пять врачей-рентгенологов и два пульмонолога.

«Алгоритм может помочь радиологам в точной оценке риска злокачественных новообразований легочных узелков», — сказал первый автор исследования Киран Вайдхья Венкадеш, доктор философии. кандидат в группу анализа диагностических изображений в Медицинском центре Университета Радбауд в Неймегене, Нидерланды. «Это может помочь в оптимизации рекомендаций для участников скрининга рака легких».

По словам исследователей, алгоритм потенциально принесет клинике несколько дополнительных преимуществ.

«Поскольку он не требует ручной интерпретации характеристик изображения узелков, предлагаемый алгоритм может уменьшить существенную вариабельность интерпретации компьютерной томографии между наблюдателями», — сказал старший автор Колин Джейкобс, доктор философии, доцент кафедры медицинской визуализации Медицинского университета Радбауд. Центр в Неймегене. «Это может привести к меньшему количеству ненужных диагностических вмешательств, снижению нагрузки на рентгенологов и снижению затрат на скрининг рака легких».

Исследователи планируют продолжить совершенствование алгоритма, включив в него такие клинические параметры, как возраст, пол и история курения.



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