 

Фигурант дела Шеремета Дугарь подтвердила, что переписывается с Зеленским

21.05.2021, 3:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

20 мая во время пресс-конференции Зеленский заявил, что в случае, если будет доказана невиновность подозреваемых по делу об убийстве Шеремета, он будет обсуждать с министром внутренних дел Арсеном Аваковым вопрос о его отставке. 

Президент также сообщил, что ведет личную переписку с Дугарь, и продемонстрировал ее журналисту Максу Назарову. Тот отметил, что Дугарь отвечала Зеленскому смайлом и последнее слово в переписке было “спасибо”. Другие детали личной переписки Зеленский попросил не озвучивать.

Дугарь сообщила, что получила “немало вопросов” относительно заявления президента.

“В свое время, я долго искала возможность найти доступ к президенту и в конце концов его нашла. Переписка между двумя и более людьми – нормально. Прошу отнестись с пониманием к приватности моего общения с Владимиром Зеленским”, – написала Дугарь. 

Она пояснила, что искала возможность пообщаться с президентом, так как хотела “донести свою историю, видение и переживания” того, что происходило с ней, а также военнослужащим и музыкантом Андреем Антоненко и детским кардиохирургом Юлией Кузьменко.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1369215163461263&id=100011183774149

Контекст:

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных. Это военная медсестра Яна Дугарь, военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко и детский кардиохирург Юлия Кузьменко. Все они были арестованы, позже Дугарь и Кузьменко смягчили меру пресечения и выпустили из СИЗО. 

Антоненко находился под стражей с 14 декабря 2019 года. Последний раз срок действия меры пресечения продлевали 23 марта 2021 года. 30 апреля Шевченковский районный суд Киева отпустил его под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября.

Фигуранты заявляют, что непричастны к убийству.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.04 / МИД Болгарии пригласил на встречу посла РФ в Софии

15.07 / Возобновление авиасообщения с Россией поможет Турции спасти курортный сезон

28.04 / Госдеп не исключил переговоров с Россией по стратегической стабильности

27.01 / Каннский кинофестиваль перенесли с весны на лето

25.04 / В Багдаде горел госпиталь для лечения COVID-19, погибло более 80 человек

02.07 / Украина на борьбу с COVID-19 потратила 19 млрд грн – Шмыгаль

30.12 / Ученые напомнили, почему Плутон перестали считать полноценной планетой

07.11 / Президент Казахстана поздравил Байдена с победой на выборах

22.02 / Курс евро превысил 90 рублей

04.07 / Квасьневский: Когда мы писали заявление с Коксом, то имели в виду не только Порошенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика