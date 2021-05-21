Фигурант дела Шеремета Дугарь подтвердила, что переписывается с Зеленским

20 мая во время пресс-конференции Зеленский заявил, что в случае, если будет доказана невиновность подозреваемых по делу об убийстве Шеремета, он будет обсуждать с министром внутренних дел Арсеном Аваковым вопрос о его отставке.

Президент также сообщил, что ведет личную переписку с Дугарь, и продемонстрировал ее журналисту Максу Назарову. Тот отметил, что Дугарь отвечала Зеленскому смайлом и последнее слово в переписке было “спасибо”. Другие детали личной переписки Зеленский попросил не озвучивать.

Дугарь сообщила, что получила “немало вопросов” относительно заявления президента.

“В свое время, я долго искала возможность найти доступ к президенту и в конце концов его нашла. Переписка между двумя и более людьми – нормально. Прошу отнестись с пониманием к приватности моего общения с Владимиром Зеленским”, – написала Дугарь.

Она пояснила, что искала возможность пообщаться с президентом, так как хотела “донести свою историю, видение и переживания” того, что происходило с ней, а также военнослужащим и музыкантом Андреем Антоненко и детским кардиохирургом Юлией Кузьменко.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1369215163461263&id=100011183774149

Контекст:

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных. Это военная медсестра Яна Дугарь, военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко и детский кардиохирург Юлия Кузьменко. Все они были арестованы, позже Дугарь и Кузьменко смягчили меру пресечения и выпустили из СИЗО.

Антоненко находился под стражей с 14 декабря 2019 года. Последний раз срок действия меры пресечения продлевали 23 марта 2021 года. 30 апреля Шевченковский районный суд Киева отпустил его под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября.

Фигуранты заявляют, что непричастны к убийству.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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