Мнение: Перемирие в Палестине

Перемирие в Палестине

1. Израиль и ХАМАС последовательно объявили о достижении договоренностей о перемирии. Таким образом эта небольшая война заканчивается. Как ее назовут, пока не ясно. Возможно, 11-дневной войной.

2. Перемирие начнется 21 мая в 2 часа ночи. До этого момента стороны будут вести боевые действия, так что напоследок еще успеют запустить немного ракет в качестве прощального подарка перед перерывом.

3. Война была остановлена после настоятельных "просьб" Байдена, который несколько раз звонил Нетаньяху и просил "заканчивать". Эту информацию подтвердил потенциальный сменщик Нетаньяху Лапид. Иронично, но вполне вероятно, что Байден по своим соображениям действительно свернул эту войну, которая начала становится слишком токсичной не только для Израиля, но и для США. Поэтому Израиль после нескольких дней рассказов, что "операция будет идти столько, сколько нужно", столь стремительно переобулся и объявил одностороннее перемирие. Точно также как до этого объявил о сухопутной операции, а затем никуда не пошел после звонков из Вашингтона.

4. Израильские правые уже завели рулады о зраде и сливе. ХАМАС уже объявил о своей победе и о том, что выполнил все свои обязательства перед палестинским народом. Разумеется, сейчас обе стороны начнут активную информационную войну на тему того, кто победил. Как это уже было после 2006 года после войны в Южном Ливане, где Израиль оспаривал победу "Хезбаллы". С моей точки зрения, очевидно победили те силы, которые спонсировали ХАМАС и его руками отлично повоевали с Израилем, который кроме убийства нескольких десятков боевиков и уничтожения части Газы, ничего существенного не достиг, понеся существенные издержки.

5. Египет выступит гарантом того, что ХАМАС не будет во время перемирия запускать ракеты по Израилю. В качестве бонуса, Египет выделит 500 000 000 долларов на восстановление Газы. Можно ожидать, что в качестве оплаты за хорошо выполненную работу, ХАМАС получит дополнительное финансирование от Катара, Турции и Ирана, что позволит ему компенсировать понесенные потери и начать накопление ракет для следующей войны уже с учетом полученного опыта борьбы против израильской ПВО. Израиль само собой будет также готовится, учитывая опыт прорыва систем ПВО за счет их насыщения дешевыми ракетами. Сколько обошлась эта война спонсорам ХАМАС и Израилю, пока сказать трудно, но я бы поставил на то, что Израиль влил в эту войну куда как больше денег.

6. Пока до конца не определено, затрагиваются ли в соглашениях вопросы выселения палестинцев из их домов в Иерусалиме и ситуация вокруг Аль-Аксы. ХАМАС настаивает на то, что такие договоренности якобы есть. Израиль по этому поводу отмалчивается или говорит, что речь идет только о вопросах прекращения огня.

7. В целом, несмотря на то, что ХАМАС понес большие потери, чем Израиль, тут важно понимать, что в глобальном масштабе, противники Израиля, подкармливавшие ХАМАС, получили вполне неплохой результат – страну с самой сильной армией в регионе обстреливали (в том числе и иранскими ракетами) в течении 11 дней, все вложения в ракетный арсенал ХАМАС окупились полностью. Расходы на восстановление Газы оплатят Египет, Катар + еще возможно несколько стран. Жертвы среди гражданских в Газе будут использованы в дальнейшей пропаганде против Израиля. Международное положение Израиля после этой войны осложнилось, а информационная война была в основном Израилем проиграна, так как даже в западных медиа доминировали про-палестинские нарративы.

8. Как оценят палестинцы такой расклад узнаем на ближайших выборах, где ХАМАС рассчитывает повысить свою политическую капитализацию. Точно также на досрочных выборах (если они таки будут), мы узнаем и оценку евреями действий Нетаньяху, который спровоцировал эту войну и внутренние беспорядки, где сейчас за победу пытаются выдать разрушенные дома в газе и убитых боевиков ХАМАС.

9. "Еврейские погромы" и восстания палестинцев, будут иметь более долгосрочные последствия. После них Израилю трудно будет рассказывать про межнациональный мир, а тема апартеида будет все активнее просачиваться в медиа, и в первую очередь на Западе.

10. Иран благополучно уклонился от замеса и терпеливо наблюдал, как ХАМАС (ранее враждебный Ирану), запускает иранские ракеты по городам одного из главных иранских противников. Полагаю, Иран сполна насладился ответкой за удары Израиля по его прокси, а угрозы КСИР нанести удар по врагам Ирана в неожиданное время и в неожиданном месте отчасти оправдались. Теплые встречи Сулеймани с руководством ХАМАС принесли свои плоды. Стоит отметить, что ХАМАС уклонился от просьб к Ирану и "Хезбалле" о помощи, понимая, что такая просьба фактически сделает Иран главным защитником Палестины и поставит ХАМАС в полную зависимость от иранского лагеря.

Впрочем, Иран может рассчитывать на то, что ХАМАС так или иначе понадобятся иранские ракеты в дальнейшем, так что возможностей для влияния на Газу у Тегерана будет немало.

11. "Друг Реджеп" всю войну отмечался лишь трескучими заявлениями без конкретных действий. Теперь же, если мы что и увидим от Турции, так это акции демонстративной экономической помощи палестинцам и Газе, чтобы показать роль Турциии. Но вряд ли, это будет слишком большая помощь, у Эрдогана с экономикой сейчас не все хорошо, чтобы вваливать большие ресурсы в ХАМАС и Сектор Газа. Более вероятно, что открывать кошелек для Газы предстоит Катару.

12. Разумеется, это далеко не последняя война, так как палестинский вопрос никуда не делся. Ослабления позиций США в целом и на Ближнем Востоке в частности, а также усиления Ирана и его "Оси сопротивления", будут и далее создавать для Израиля крайне сложную внешнеполитическую обстановку, которая как мы увидели в ходе этой войны, легко может дополняться тлеющим тылом.

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