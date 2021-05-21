Стали известны самые востребованные профессии будущего

В будущем наиболее ценными профессиями станут архитектор генома, дизайнер имплантатов, молекулярный диетолог и консультант по здоровой старости, сообщил директор Центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» НИТУ «МИСиС» Владимир Пирожков.

По его словам, также среди профессий будущего – диспетчер стайных полетов, психолог пост-пластической хирургии. «Кстати, крайне востребованный специалист в Москве сейчас. Персональный около-сити фермер», – сказал Пирожков, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что сейчас отсутствуют учебные заведения и преподаватели, которые помогли бы в приобретении и освоении этих профессий.

«Где вы можете научиться архитектуре генома сейчас? В Курчатовском институте? Или, может быть, в МГУ? Надо узнать, кто там преподаватель по архитектуре генома», – добавил специалист.

Напомним, в декабре эксперты сервисов Работа.ру и «СберИндекс» выяснили, что врачи, IT-специалисты и продавцы, быстро осваивающие новые навыки, станут самыми востребованными профессиями у российских работодателей в 2021 году.