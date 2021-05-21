 

Стали известны самые востребованные профессии будущего

21.05.2021, 3:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В будущем наиболее ценными профессиями станут архитектор генома, дизайнер имплантатов, молекулярный диетолог и консультант по здоровой старости, сообщил директор Центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» НИТУ «МИСиС» Владимир Пирожков.

По его словам, также среди профессий будущего – диспетчер стайных полетов, психолог пост-пластической хирургии. «Кстати, крайне востребованный специалист в Москве сейчас. Персональный около-сити фермер», – сказал Пирожков, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что сейчас отсутствуют учебные заведения и преподаватели, которые помогли бы в приобретении и освоении этих профессий.

«Где вы можете научиться архитектуре генома сейчас? В Курчатовском институте? Или, может быть, в МГУ? Надо узнать, кто там преподаватель по архитектуре генома», – добавил специалист.

Напомним, в декабре эксперты сервисов Работа.ру и «СберИндекс» выяснили, что врачи, IT-специалисты и продавцы, быстро осваивающие новые навыки, станут самыми востребованными профессиями у российских работодателей в 2021 году.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.08 / Задержаны подозреваемые в обстреле автобуса под Харьковом

12.11 / Американка убила детей после просмотра фильма о торговле органами

17.09 / “Совсем свихнулся”. Аваков отреагировал на слова Лукашенко о причастности Украины к митингам в Беларуси

15.05 / В Украине за сутки сделали 23,6 тыс. прививок от коронавируса

04.11 / Der Spiegel – спор вокруг соглашения по брекситу может дойти до Европейского суда

13.08 / США заявили о готовности Трампа договариваться с Ираном

29.10 / США потребовали от всех стран НАТО удерживать Турцию «на Западе»

07.12 / Роспотребнадзор дал советы по отмечанию Нового года

16.09 / В сети опубликована информация о планах Huawei по выпуску смартфонов

25.06 / Министры иностранных дел Венгрии и Украины обсудили ситуацию в Закарпатье 

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика