«Зеленая Альтернатива» потребовала у «Лукойла» прекратить нефтеразливы

Активисты из партии «Зеленая Альтернатива» провели акцию-перфоманс у здания «Лукойл» в Москве, призвав привлечь виновных в систематических разливах нефти в Республике Коми и Ненецком автономном округе к ответственности.

«На днях мы уже выражали свою позицию по поводу очередной экологической катастрофы, устроенной «Лукойл-Коми». Перфомансом же мы хотели подчеркнуть, что больше не намерены терпеть постоянные многотонные загрязнения окружающей среды, которых за последние годы уже накопился не один десяток. Мы будем добиваться справедливости и выполнения своих требований», – говорится в заявлении на сайте партии.

Активисты «ЗА!» напомнили о недавно выдвинутых требованиях, касающихся ответственности за экоцид северной природы. «Зеленая Альтернатива» призывает: провести независимую экспертизу для установления нанесенного вреда экологии, заставить нефтяного гиганта выплатить экологический штраф, наказать виновных в рамках заведенного уголовного дела о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, устроить независимую инвентаризацию компании-загрязнителя, принять законопроект, по которому все деньги экоштрафов в обязательном порядке направляются на восстановление природы.

«В нашей стране недавно был яркий пример того, как нужно поступать с масштабными загрязнителями окружающей среды – авария «Норникеля». В случае с «Лукойл-Коми» нужно поступать не менее жестко. Иначе мы так и буем смотреть, как убивают экологию российского севера», – подчеркнули экологи.

Ранее партия «Зеленая альтернатива» выступила за введение уголовной ответственности за нецелевое расходование экологических штрафов, предложив законодательно закрепить обязательство о трате этих средства на экологические нужды и уголовную ответственность за его несоблюдение.

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