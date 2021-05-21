 

В Госдуме указали на потенциальную угрозу Союзному государству со стороны Запада

21.05.2021, 3:24, Новости дня
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Вмешательство Запада во внутриполитические процессы в РФ и Белоруссии потенциально угрожает безопасности Союзного государства, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

В пятницу он выступит с докладом на международной конференции «Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства», которая пройдет в МИА «Россия сегодня», передает РИА «Новости».

Он заявил, что членам парламентов РФ и Белоруссии нужно «усилить взаимодействие» и найти способы отвечать на «вызовы и угрозы». Пискарев рассказал, какими методами действуют против РФ и Белоруссии: «Финансовая накачка провокаторов через подконтрольные НПО, политическая поддержка экстремистов, дискредитация избирательных процессов в наших странах и манипулирование общественным мнением».

Как сообщил глава комиссии Госдумы, изменения в Конституции РФ обеспечили укрепление суверенитета, но на Западе пытаются изменить российскую внутреннюю политику «путем разжигания пожара по периметру» страны. В частности, мишенью оказалась Белоруссия. Используются «ангажированные резолюции», санкции, кибератаки, «вовлечение в протестную активность школьников и запугивания правоохранителей и членов их семей».

Пискарев уверен, что «обмен опытом и законодательными решениями» позволит РФ и Белоруссии создать «защиту от внешних угроз» и совместно отстаивать свои интересы.



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