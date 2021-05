Ведущие дипломаты США и России жестко, но вежливо поспорили в Исландии

By: Matthew Lee, The Associated Press

Thursday, May. 20, 2021

REYKJAVIK, Iceland (AP) —Ведущие дипломаты из США и РФ вежливо поругались в Исландии во время своей первой личной встречи, которая произошла в связи с резким ухудшением отношений между странами в последние месяцы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров откровенно, но спокойно говорили о своих разногласиях во время переговоров в кулуарах заседания Арктического совета в среду в столице Исландии Рейкьявике, городе с долгой историей в американо-российских отношениях. .

«Мы стремимся к предсказуемым и стабильным отношениям с Россией», – сказал Блинкен Лаврову, повторяя комментарии президента Джо Байдена, который предложил провести встречу на высшем уровне с российским лидером Владимиром Путиным в следующем месяце. «Мы считаем, что это хорошо для нашего народа, хорошо для народа России. и действительно хорошо для мира».

«Также не секрет, что у нас есть наши разногласия, и когда дело доходит до этих разногласий, то, как президент Байден также заявил президенту Путину, если РФ будет действовать агрессивно против нас, наших партнеров и наших союзников, мы ответим – и президент Байден продемонстрировал это и словом, и делом, не в целях эскалации, не для поиска конфликта, а для защиты наших интересов», – сказал Блинкен.

Встреча состоялась сразу после того, как администрация Байдена уведомила Конгресс о новых санкциях в отношении РФ из-за спорного европейского трубопровода. Администрация наложила штрафы на восемь российских компаний и судов за их участие в трубопроводе «Северный поток – 2», избавив при этом две немецкие компании от аналогичных штрафов, хотя они могли бы оказать более существенное влияние на проект.

«У нас есть серьезные разногласия в оценке международной ситуации, у нас есть серьезные разногласия в подходах к задачам, которые необходимо решить для ее нормализации», – сказал Лавров. «Наша позиция очень проста: мы готовы обсуждать все вопросы без исключения, но с учетом того, что обсуждение будет честным, с фактами на столе и, конечно же, на основе взаимного уважения».

Еще до переговоров в среду два дипломата изложили почти диаметрально противоположные позиции для встречи, предваряя то, что, вероятно, будет сложным и спорным обменом мнениями по множеству вопросов, включая Украину, Арктику, отношение РФ к оппозиционеру Алексею Навальному и обвинения в киберпреступлениях, в том числе утверждения, что базирующиеся в РФ хакеры несут ответственность за атаку программ-вымогателей на ключевой трубопровод в США.

Встреча также последовала за серией высылок дипломатов по принципу «око за око», на фоне того что американо-российские отношения угрожают возвращением к минимальным уровням времен «холодной войны».

После встречи, которая длилась дольше, чем ожидалось, час и 45 минут, Госдепартамент сообщил, что Блинкен призвал Россию освободить двух американцев, которых она удерживает, Пола Уилана и Тревора Рида. Он также выразил «глубокую обеспокоенность» наращиванием российской военной мощи на границе с Украиной и ее действиями против «Голоса Америки» и Радио Свободная Европа / Радио Свобода, говорится в сообщении ведомства.

Между тем Лавров заявил российским журналистам после встречи, что переговоры были «конструктивными» и что РФ предложила начать новый и широкий стратегический диалог. «Там много обломков, их нелегко разгребать, но я чувствовал, что Энтони Блинкен и его команда были полны решимости сделать это. Для нас это не будет проблемой», – сказал он, сообщает ТАСС.

Ни одна из сторон не представила обновленной информации о намечаемом саммите Байден-Путин, отметив лишь, что дискуссии о его логистике продолжаются.

Блинкен отметил, что, несмотря на неприязнь и раздражение, США и РФ на раннем этапе администрации Байдена договорились о пятилетнем продлении ключевого пакта о контроле над вооружениями, который президент Дональд Трамп отказался продлить перед уходом со своего поста. Трамп оставил РФ явно неоднозначное наследие, в том числе дружеские личные отношения с Путиным, в то время как его администрация по-прежнему вводила санкции и другие карательные меры.

Другой, более актуальной областью разногласий в Рейкьявике, месте знаменитого саммита 1986 года между президентом Рональдом Рейганом и российским лидером Михаилом Горбачевым, является Арктика, где РФ расширяет свое военное присутствие и проводит политику расширения своего влияния, что тревожит американцев.

Блинкен отметил, что США и РФ в прошлом сотрудничали по арктическим вопросам, хотя он умалчивает о глубоком американском неприятии возросшей военной активности РФ в этом районе и ее предложении возобновить давно приостановленный военный диалог в рамках Арктического совета восьми стран.

Блинкен отклонил призывы РФ возобновить военный компонент Арктического совета и выразил озабоченность по поводу возрастающей военной активности РФ в регионе, известном как «Крайний Север». В среду, в ходе последовательных встреч с министрами иностранных дел других членов Северного совета, Блинкен неоднократно подчеркивал важность «продолжения сохранения этого региона как региона мирного сотрудничества».

«У нас есть опасения по поводу некоторых недавних военных действий в Арктике», – сказал он. «Это увеличивает опасность инцидентов и просчетов и подрывает общую цель – создания мирного и устойчивого будущего для этого региона».

Блинкен также поставил перед Россией задачу предложить новые правила навигации в этом регионе и осудил Лаврова за комментарии, в которых тот отверг такую ​​критику, заявив что Арктика «это наша территория, наша земля».

«Мы все, включая Россию, должны действовать на основе правил, на основе норм, на основе взятых на себя обязательств, а также избегать заявлений, которые подрывают их», – сказал Блинкен.

Москва и Вашингтон также ведут ожесточенный спор о статусе своих посольств и консульств после взаимной высылки дипломатов. РФ дала США время до 1 августа избавиться от всего неамериканского персонала в своих дипломатических представительствах, что, по словам США, сделает практически невозможным функционирование их объектов.

Авторы Associated Press Владимир Исаченков и Джим Хайнц из Москвы внесли свой вклад в подготовку этой статьи.