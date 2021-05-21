 

Свободные шорты из х/б — идеальный вариант для летнего образа: какие модели выбрать и с чем сочетать

21.05.2021, 3:08, Разное
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Без сомнения, шорты – идеальный вариант одежды для лета, они удобны и практичны. Этим летом в моде свободные модели из хлопковой ткани в пастельных тонах с поясом на талии. Хорошая новость в том, что с такими шортами можно создать любой стильный образ: повседневный, непринужденный, спортивный, элегантный и так далее. Остается только выбрать свой любимый оттенок или принт и ткань (хлопок, деним, лен).

С обувью на плоской подошве

Чтобы создать повседневный образ, можно надеть черную футболку с V-образным вырезом и бежевые хлопковые шорты с поясом на талии. Дополнить комплект черной сумкой на цепочке, большими солнцезащитными очками и черными сандалиями на плоской подошве с ремешками.

Также можно выбрать белый топ с V-образным вырезом и бело-голубой льняной костюм в полоску, состоящий из жакета и шортов с завязкой на талии. Дополнить образ солнцезащитными очками, бежевой кожаной сумкой и серебристо-белыми туфлями на плоской подошве.

Для непринужденного варианта подойдет укороченная свободная рубашка с принтом, бежевые шорты и золотистые туфли на плоской подошве со шнуровкой.

Также можно взять футболку с принтом и сочетать ее с бежевой шляпой, солнцезащитными очками в белой оправе, бледно-розовыми шортами из хлопка и белыми кружевными сандалиями на плоской подошве.

Шорты с поясом можно соединить с джинсовым топом, бежевым жакетом, клатчем с леопардовым принтом и белыми туфлями на плоской подошве.

Отличное сочетание шортов песочного цвета с белой футболкой, красной сумкой с кисточками и сандалиями на плоской подошве с ремешками.

С каблуком и обувью на платформе

Чтобы создать более романтичный образ, можно выбрать топ без рукавов в бело-синюю полоску и сочетать его с голубыми шортами из хлопка, солнцезащитными очками, бежевой сумкой с цепочкой и бежевыми сандалиями.

Другой вариант – белый топ с V-образным вырезом в комплекте с джинсовой курткой, бледно-розовыми шортами с белыми полосками, соломенной сумкой округлой формы, солнцезащитными зеркальными очками и коричневыми туфлями на невысоком каблуке с ремешком на щиколотке.

Эффектный образ (на главном фото) получится с черным длинным пиджаком, бежевыми шортами, белым верхом, сумкой с цепочкой и черными туфлями на плоской подошве.

Можно составить комплект из бледно-голубых шортов, черной блузки с рюшами, бежевой сумки и босоножек на платформе.

Очень романтичный комплект получается из шортов с поясом, черной прозрачной рубашки, черной сумки и черных туфель на каблуках.



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