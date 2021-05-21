Женщины изменяют лишь мужчинам, которые игнорируют три важных принципа их психологии

Этих трех ошибок достаточно, чтобы жена изменила мужу. Хотя часто мужчина не понимает, что он сделал не так и почему она ушла.

Женщинам от представителей сильной половины человечества нужно многое. Но все это может дать каждый мужчина, при этом не потратив ни копейки. В нашей статье мы назовем три важных принципа женской психологии. Если их игнорировать, может произойти измена и отношения закончатся.

Защита

Это означает защиту не только от хулиганов (хотя это тоже необходимо), но и от менее разрушительных вещей.

Например, супруг должен защищать жену от своей суровой матери. Это чрезвычайно важно для каждой женщины. Мужу нужно знать, как спасти ее от злого начальника, от финансовых проблем и плохих условий ведения бизнеса.

Будьте настоящим мужчиной, который защитит женщину от того, чего она боится больше всего на свете. Функция хорошего мужа – обеспечивать жене покой и безопасность. Если вас не было рядом, когда она нуждалась в защите, знайте, что вы совершили большую ошибку.

Помощь

Это наиболее очевидное проявление любви. Отказывая жене в помощи, вы фактически говорите ей: “Я не люблю тебя!”

Если хотите быть настоящим мужем, помогите ей:

с младенцем;в тот период, когда она выходит из магазина с сумками, набитыми продуктами;когда увидите, что она пришла с работы уставшей;когда у нее что-то болит.

В противном случае женщина задумается о том, а важна ли она для вас. Если это будет повторяться, то в итоге супруга устанет от таких отношений и найдет более достойного мужчину, который будет ее ценить, любить и, конечно же, уважать.

Эмоции

Женщине необходима близость. В постели ей нужны эмоции, а не выносливость мужчины. Женщине нужны страсть, нежность и огромное желание обладать ею. Не важно, сколько лет брака у вас позади. Супруге всегда будет нужна эмоциональная составляющая.

Если она хочет близости в четверг, а именно в этот день вы пьете пиво и смотрите спортивные передачи, то она задумается о том, насколько она важна в жизни своего партнера. Если мужчина игнорирует желания женщины, то она, скорее всего, не захочет продолжать такие отношения.