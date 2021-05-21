Мнение: О старом фейкомёте

Деградация мозговой деятельности… Полная…

Иначе, наверное, и не скажешь, не погрешив против истины.

Вот эта замечательная фраза – ещё один яркий симптом.

«Кто-то даже публично осмеливается говорить, что несправедливо, якобы, что России принадлежат богатства такого региона, как Сибирь, только одной стране… Все нас пытаются укусить или что-то от нас откусить — но они должны знать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться, и залог этого — развитие вооружённых сил» ©

В Сети много споров об авторе исходной фразы про несправедливость и богатства Сибири. Сначала её приписывали госсекретарю США Мадлен Олбрайт. А когда уже и Википедия сообщила, что это – фейк, стали приписывать Кондолизе Райс, тоже госсекретарю, но уже при президенте Джордже Буше-младшем.

Меж тем подлинным автором изречения о том, что «колоссальные природные богатства Сибири несправедливо принадлежат одной России», многие считают бывшего режиссёра и актёра, главного бесогона РосТВ Никиту Михалкова. Который привёл её в одним из своих интервью без ссылки на источник. Но на деле всё ещё хуже. Потому что реальное хождение этого фейка в народ началось с официальной «Российской газеты», где отставной чекист поделился рассказом о том, как специалисты с Лубянки сканировали мысли Мадлен Олбрайт. После чего, естественно, без указания источника эту выдумку повторяли бывший глава ФСБ и действующий секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, а также сенатор Алексей Пушков.

А восемь лет спустя уже сам тогдашний и нынешний хозяин Кремля огорошил общественность. Мол, «ведь мы же почти от официальных лиц слышали многократно, что несправедливо, что Сибирь с её неизмеримыми богатствами вся принадлежит России». Причём с искренней верой, что так и было на самом деле – говорили же!

И вот это уже хуже всего – когда кто-то начинает верить выдумкам своих же платных пропагандистов.

Есть такая старая восточная байка, может быть, даже из цикла о Ходже Насреддине…

Шёл однажды Ходжа Насреддин домой. А солнце печёт, жарко, пыльно, скучно, никого нет, все за дувалами в тени попрятались. Ну и как полуденную скуку прогнать?

Шёл-шёл Ходжа, и вдруг ка-а-ак закричит:

– Люди, бегите скорее, на городской площади инжир бесплатно раздают! Не опоздайте, совершенно бесплатно раздают инжир на площади!

Народ повылезал на улицу и начал спрашивать Ходжу: «Чего раскричался, уважаемый?»

– Вот же вы глупцы, хватайте скорее блюда и бегите на площадь за инжиром, пока его весь не раздали!

Народ, видя такое дело, сначала один, потом другой, потом еще больше, сперва шагом, а потом и бегом – рванули на площадь.

Ходжа тем временем пришёл домой и говорит жене:

– Жена, дай-ка мне блюдо, сбегаю-ка и я на площадь.

– Ходжа, да ты никак спятил?

– Э, жена, ты посмотри, все бегут на площадь! Вдруг там и впрямь инжир раздают? Надо проверить.

Не так уж и страшно, когда своим выдумкам и фейкам верят деревенские шутники. Куда хуже, когда в подобное начинает верить тот, кто уполномочен отдавать приказ о превентивном ракетно-ядерном ударе. А ну как он совсем не вовремя поверит в реальность вымышленной угрозы?

Да и вообще, не надоела ли вам вся эта сказка про белого бычка злокозненность Запада в отношении России?

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