Потомственные думцы

Депутаты проголосовали за законопроект, который закроет ход в политику всем, кто требует смены власти.

293 голосами «за» при 45 «против» Госдума приняла в первом чтении законопроект, внесенный представителями всех четырех фракций и поражающий (в том числе задним числом) в избирательных правах тех, кто был не только руководителем или участником организаций, признанных «экстремистскими», но даже для тех, кто был «причастен» к их деятельности.

Они не смогут в течение трех лет (для руководителей и учредителей — пяти лет) с решения суда о ликвидации или запрете соответствующей организации быть избранными депутатами Госдумы.

Пока считается, что все это «заточено» для поражения в избирательных правах тех, кто работал в Фонде борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр иноагентов) или штабах Навального.

Но, судя по обсуждению законопроекта в Госдуме, запрет избираться вполне может распространиться и на демократическую оппозицию в лице «Яблока». А там и вообще на всех, кто позволяет себе публично заявлять о намерении сменить власть на выборах.

Поражение в избирательных правах, как сказано выше, задним числом распространяется на тех, кто был учредителем таких организаций или входил в их руководство за три года до решения суда, или работавших в таких организациях, или иным образом «причастных» к их деятельности за год до судебного решения.

Процитируем статью 54 Конституции РФ:

«Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет.

Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением».

Но 293 думских депутата (291 единоросс, один «эсер» и один внефракционный депутат), голосовавшие за законопроект, или сроду не читали Конституцию, или считают ее ничего не значащей бумажкой.

Думский сайт (стенограмма обсуждения пока не выложена) цитирует одного из авторов проекта и одного из самых активных «борцов против Запада», главу думской комиссии «по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России» генерал-полковника Василия Пискарева.

Мол, «введение таких ограничений для лиц, придерживающихся крайних взглядов, основанных на идеологии радикализма, ксенофобии, религиозной нетерпимости, допускающих в своих воззрениях нарушение закона вплоть до совершения терактов и ведения партизанской войны, оправданно с учетом особого статуса депутата. Необходимо исключить возможность использования ими парламентской трибуны и полномочий депутата для пропаганды и оправдания своих идей, а также для вербовки новых сторонников».

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Какое отношение все эти ярлыки имеют к политической оппозиции — непонятно: она ни разу не была уличена ни в ксенофобии, ни в религиозной нетерпимости, ни в том, что «допускает» организацию терактов или ведение партизанской войны.

Ксенофобию, заметим, несложно найти или в заявлениях отдельных думских депутатов, или в телевизионных «часах ненависти» государственных пропагандистов — но, конечно же, принимаемый закон рассчитан вовсе не на них.

И скорее всего, закон не только примут в скоростном режиме, но и могут распространить его действие и на региональные выборы — целая серия их пройдет в сентябре, параллельно с думскими. А также и на тех, кто пока еще не признан «экстремистами», — реальные (а не послушные думские) оппозиционные партии. В первую очередь «Яблоко» — единственную зарегистрированную оппозиционную партию, имеющую право выдвигать кандидатов в Госдуму без сбора подписей.

То, что эта опасность существует, подтверждается заявлением на думском заседании одного из авторов закона, одиозного депутата-единоросса из Екатеринбурга Андрея Альшевских.

Мол, «есть одна политическая партия, не буду называть ее. Но она в своей декларации открыто говорит, что Крым не является территорией России. И эта партия имеет право участвовать в выборах депутатов Госдумы. Как вы считаете, это угроза? Мы считаем, что угроза. И мы считаем, что подобных партий и кандидатов здесь быть не должно».

Намек предельно понятен: имеется в виду «Яблоко», в чьем политическом меморандуме (его подписывают все кандидаты в депутаты от партии) прямо сказано, что РФ «должна признать суверенитет Украины в границах 2013 года, прекратить поддержку криминала и сепаратистов, разжигание ненависти и пропаганду войны» и что «решение крымского вопроса возможно в соответствии с дорожной картой, выработанной в рамках специально созванной международной конференции».

Вообще-то суверенитет Украины в границах 2013 года зафиксирован действующими международными договорами — в том числе о российско-украинской государственной границе, подписанным президентом Путиным в 2003 году и ратифицированным федеральным законом в 2004 году.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Этот договор в соответствии со статьей 15 Конституции РФ является частью российской правовой системы. Означает ли заявление г-на Альшевских, что всех, кто голосовал за ратификацию договора (а часть из них и ныне сидит в Думе), а также того, кто подписывал договор, а потом и соответствующий закон, тоже надо поразить в избирательных правах? Нет? А почему, собственно?

Да, мы видим, как (о чем автор уже писал в «Новой») одно за другим выковываются звенья в цепочке криминализации любой оппозиционной деятельности, когда преступлением объявляется любое политическое несогласие с правящей группировкой. И в данном случае, видимо, считается, что только «патриоты Донбасса», которым наплевать на международное право, должны обладать избирательным.

Последнее. Одновременно с принятием этого законопроекта в первом чтении четыре думских комитета одобрили проект закона, запрещающий «публичное отождествление ролей СССР и Германии во Второй мировой войне».

Эти роли, заметим, никто никогда не отождествлял — имело и имеет место совсем другое: открытый и честный разговор о том, сколь постыдной была внешняя политика СССР в 1939–1941 годах, до начала Великой Отечественной.

Когда, подписав два печально известных договора с Германией, де-факто разделив с ней часть Восточной Европы, проводя совместные военные парады и посылая поздравления с военными успехами, сталинское государство (государство, а не народ!) было фактическим союзником Германии.

И когда Вторую мировую в советских газетах именовали «преступной бойней, затеянной англо-французскими империалистами»…

Видимо, обсуждение этих (крайне неприятных для Путина и его окружения) тем хотят тоже криминализовать.

Напрашивается другое отождествление ролей — сегодняшней РФ и сталинского СССР.

В котором тоже ограничивали избирательные права по политическим признакам.

Ведь именно тогда появилось слово «лишенцы».

Борис Вишневский, обозреватель, депутат ЗакСа Петербурга

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