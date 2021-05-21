Ученые представляют самые эффективные оптические ректенны — устройства, получающие энергию от тепла

Ученые из Университета Колорадо в Боулдере использовали свойство электронов, подобное полтергейсту, для разработки устройств, которые могут улавливать избыточное тепло из окружающей среды и превращать его в полезное электричество.

Исследователи описали свои новые «оптические ректенны» в статье, опубликованной сегодня в журнале. Nature Communications. Эти устройства, которые слишком малы, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом, примерно в 100 раз более эффективны, чем аналогичные инструменты, используемые для сбора энергии. И они достигают этого с помощью загадочного процесса, называемого «резонансное туннелирование», при котором электроны проходят через твердое вещество, не тратя никакой энергии.

«Они входят как призраки», — сказала ведущий автор книги Амина Белкади, недавно получившая докторскую степень в Департаменте электротехники, вычислительной техники и энергетики (ECEE).

Она объяснила, что ректенны (сокращенно от «выпрямляющих антенн») работают примерно так же, как автомобильные радиоантенны. Но вместо того, чтобы улавливать радиоволны и превращать их в мелодии, оптические ректенны поглощают свет и тепло и преобразуют их в энергию.

Они также могут изменить правила игры в мире возобновляемых источников энергии. Теоретически рабочие ректенны могут собирать тепло, исходящее от заводских дымовых труб или хлебопекарных печей, которое в противном случае пошло бы напрасно. Некоторые ученые даже предложили установить эти устройства на дирижаблях, которые будут летать высоко над поверхностью планеты, чтобы улавливать энергию, излучаемую с Земли в космос.

Но до сих пор ректенны не смогли достичь эффективности, необходимой для достижения этих целей. Возможно, до сих пор. В новом исследовании Белкади и ее коллеги разработали первые в мире ректенны, способные генерировать энергию.

«Мы впервые демонстрируем электроны, претерпевающие резонансное туннелирование в оптической ректенне, собирающей энергию», — сказала она. «До сих пор это было только теоретической возможностью».

Соавтор исследования Гаррет Моддел, профессор ECEE, сказал, что исследование является крупным достижением этой технологии.

«Это нововведение делает значительный шаг к тому, чтобы сделать ректенны более практичными», — сказал он. «Сейчас эффективность действительно низкая, но она будет расти».