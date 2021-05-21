По данным CDC на уровне штата, при вакцинации сохраняется резкое расовое неравенство

Данные, предоставленные Центрами по контролю и профилактике заболеваний в ответ на запрос общедоступных данных, дают широкий национальный взгляд на расовую и этническую принадлежность вакцинированных людей в зависимости от штата. Тем не менее, почти в половине этих записей о вакцинации отсутствует информация о расе или этнической принадлежности.

Анализ KHN показывает, что только 22% чернокожих американцев получили прививку, а показатели чернокожих по-прежнему уступают показателям белых почти в каждом штате.

Целенаправленные усилия позволили повысить уровень вакцинации среди других групп меньшинств. Латиноамериканцы в восьми штатах, округе Колумбия и Пуэрто-Рико сейчас вакцинируются чаще, чем белые неиспаноязычные. Тем не менее, 29% латиноамериканцев вакцинированы на национальном уровне по сравнению с 33% белых.

Хотя 45% коренных американцев получили хотя бы одну дозу, существенные различия существуют в зависимости от того, где они живут. А уровень вакцинации в азиатских странах высок в большинстве штатов, 41% получают прививку.

Анализ подчеркивает, как диспропорции в вакцинах улучшились по мере того, как открылась доступность вакцин, и официальные лица администрации Байдена попытались сделать справедливое распределение приоритетным. Тем не менее, пробелы сохраняются, даже несмотря на то, что у групп меньшинств уровень смертности от пандемии намного выше, чем у белых, и они подвергаются риску заражения, поскольку государства переходят к возобновлению и отмене мандатов по маскам.

Несмотря на эти сохраняющиеся пробелы, CDC на прошлой неделе заявил, что тем, кто полностью вакцинирован, не нужно носить маски в большинстве помещений и на открытом воздухе или на физическом расстоянии. Только 38% американцев полностью вакцинированы.

«Каждый день, когда мы не достигаем человека или сообщества, это день, когда в этих сообществах происходит предотвратимый случай Covid и предотвратимая смерть Covid», — сказала д-р Кирстен Биббинс-Доминго, председатель Департамента эпидемиологии и эпидемиологии. Биостатистика в Калифорнийском университете в Сан-Франциско.

KHN запросил у CDC данные о расе и этнической принадлежности людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины Covid-19 с середины декабря, для всех 50 штатов, округа Колумбия и Пуэрто-Рико. Эти данные включают прививки по состоянию на 14 мая, сделанные 155 миллионам человек в рамках федеральных программ и федеральных агентств, а также властей штата и местных властей.

Восемь штатов — Алабама, Калифорния, Мичиган, Миннесота, Южная Дакота, Техас, Вермонт и Вайоминг — либо отказываются предоставить данные о расе и этнической принадлежности в CDC, либо не предоставляют эту информацию для более чем 60% вакцинированных людей. Эти штаты исключены из анализа KHN, хотя CDC включает все, кроме Техаса, в свои опубликованные национальные ставки.

В некоторых штатах расовая и этническая принадлежность получателей вакцины указана отдельно, что, например, затрудняет сравнение показателей среди латиноамериканцев и неиспаноязычных белых. Но данные CDC позволяют проводить прямые сравнения. Он сообщает цифры для латиноамериканцев, которые могут принадлежать к любой расе или комбинации рас, а также цифры для неиспаноязычных людей, принадлежащих к одной или многорасовой категории.

Данные по коренным жителям Гавайев и других жителей островов Тихого океана ненадежны, что затрудняет выводы об уровне вакцинации среди этого населения.

Д-р Джорджес Бенджамин, исполнительный директор Американской ассоциации общественного здравоохранения, не удивился тому, что показатели вакцинации чернокожих американцев все еще отстают, сославшись на сложное сочетание проблем с доступом, нерешительности и структурного неравенства.

Бенджамин указал на первые проблемы с записью на прием через Интернет и с первоначальным размещением пунктов вакцинации, над улучшением которых, как он отметил, работала администрация Байдена.

«Нас будут судить, справедливо ли мы сделали это в конце дня», — сказал он. «Прямо сейчас я все еще думаю, что мы терпим неудачу».

Д-р Утибе Эссьен, исследователь справедливости в отношении здоровья и доцент медицины Питтсбургского университета, подчеркнул, что целенаправленная информационно-пропагандистская деятельность должна охватывать несколько учреждений в сообществе.

«Это не только черный доктор, это не только парикмахер, это не просто пастор, тип этих традиционных людей, которые были большими посланниками. Мы должны быть широкими», — сказал он. «Это инвестиции в людей, которые знают окрестности, владельца небольшого магазина, который видит, как все дети от 12 до 15 лет проходят через магазин за закусками, прежде чем отправиться в школу».

Почему коренные американцы лидируют в вакцинации

На национальном уровне коренные американцы и коренные жители Аляски были вакцинированы значительно чаще, чем другие группы. «Племена вводили дозы быстро, отдавая приоритет старейшинам, обладающим важными культурными знаниями», — сказала Мередит Раймонди, директор по связям с Конгрессом и государственной политике Национального совета городского здравоохранения Индии. Внедрение было наполнено срочностью: согласно последним данным CDC, индейцы умерли от Covid-19 более чем в два раза чаще, чем белые американцы.

Показатели вакцинации местных жителей выше, чем показатели белых в 28 штатах, включая Нью-Мексико, Аризону и Аляску, где многие получают помощь в центрах здоровья племен и Службе здравоохранения индейцев. В таких штатах, как Южная Каролина и Теннесси, где доступ к IHS более ограничен и коренные жители с большей вероятностью живут в городских районах, показатели вакцинации намного ниже, чем среди белых жителей.

Группы в этих районах сообщали о проблемах с поиском медицинских работников для проведения прививок. Племенные организации составили списки медсестер на пенсии для работы в клиниках. В какой-то момент сотрудники клиники для коренных американцев в Оклахома-Сити предложили прилететь в Вашингтон, округ Колумбия, чтобы помочь вакцинировать коренное население, проживающее вокруг столицы страны, сказал Раймонди.

«Это стало проблемой:« Ну, мы могли бы сделать вам вакцину, но мы не знаем, кто будет их вводить », — сказал Раймонди.

Совет и некоммерческая организация «Линия жизни коренных американцев», предоставляющая медицинские услуги, в партнерстве с Университетом Мэриленда-Балтимора создали сайт вакцинации исключительно для коренных американцев, проживающих в Мэриленде, Вирджинии и Вашингтоне, округ Колумбия. Он был запущен в апреле.

В то время как показатели вакцинации коренных американцев в некоторых штатах превышают показатели вакцинации белых, отчасти благодаря IHS, эта инфраструктура не существует для чернокожих американцев, сказала Ронда Белью, заведующая кафедрой политики управления здравоохранением в Университете Сент-Луиса.

По ее словам, в начале пандемии люди были шокированы тем, насколько высока вероятность смерти чернокожих американцев от Covid-19.

«Однако те же структурные неравенства, которые привели к непропорциональной смертности от Covid-19, являются теми же структурными неравенствами, которые существовали до Covid-19 и вызвали непропорционально тяжелое бремя заболеваемости и смертности», — сказала она. «Это не ново».

Ослабление страхов в латиноамериканских сообществах

Некоторые штаты сообщают о более высоких показателях вакцинации среди латиноамериканцев, чем среди белых и чернокожих жителей, что, по словам Биббинса-Доминго, согласуется с опросами, показывающими высокий энтузиазм по поводу вакцинации среди латиноамериканцев. Это также указывает на то, что некоторые из упомянутых препятствий могли быть устранены более эффективно в этих штатах, сказала она.

Пол Берри, председатель Консультативного совета латиноамериканцев штата Вирджиния, частично приписывает успех Вирджинии целенаправленным усилиям по охвату населения. Штат и некоторые округа также увеличили количество испаноязычных ресурсов для увеличения числа регистраций.

«Связь с каждым сообществом не может быть запоздалой мыслью», — сказал Диего Абенте, президент и главный исполнительный директор Casa de Salud в Сент-Луисе, поставщика медицинских услуг, ориентированного на сообщества иммигрантов. По его словам, участие сообщества, эффективное использование социальных сетей и языковое программирование были важны с самого начала. Латиноамериканцы имеют более высокий уровень вакцинации, чем белые в Миссури.

Но на национальном уровне нехватка транспортных средств, невозможность уйти с работы, чтобы сделать вакцину, а также опасения по поводу документации и конфиденциальности, по мнению экспертов, снизили популярность среди латиноамериканцев.

«Для меня это больше касается доступа к медицинскому обслуживанию», — сказал Берри. «Если вы не живете в непосредственной близости от системы здравоохранения, вы сразу же проигнорируете это.« Я не могу сделать эту вакцинацию. Я буду скучать по работе »».

По словам Моники Шоч-Спана, старшего научного сотрудника Центра безопасности здоровья Джона Хопкинса, чтобы уменьшить страх среди сельскохозяйственных рабочих Айдахо, которые могут быть членами семей со смешанным иммиграционным статусом, работники общественного здравоохранения подчеркнули, что передача документов не требуется. Она помогла руководить его проектом CommuniVax, стремящимся повысить популярность среди чернокожих, латиноамериканцев и коренных народов.

По словам Шох-Спаны, также важно привлечь проверенные учреждения к вакцинации: «Это знакомое место, кажется ли оно безопасным и легко ли до него добраться?»

Усилия федерального правительства поместили участки в районы с недостаточным уровнем обслуживания. На этой неделе представители федерального здравоохранения заявили, что около 60% прививок в пунктах вакцинации Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям и в общественных медицинских центрах делали цветным людям.

Неполный сбор данных

Информация о расе или этническом происхождении по-прежнему отсутствует почти для 69 миллионов вакцинированных людей — или 44% — в данных CDC, несмотря на обещания федеральных чиновников улучшить устаревшие системы, чтобы лучше информировать их ответ.

Представитель CDC Кейт Фоули заявила, что их усилия, включая обмен стратегиями сбора демографических данных и сокращение пробелов в данных с органами власти штата и местными властями, привели к улучшению сбора данных. Официальные лица также планируют разрешить агентствам обновлять ранее представленные записи о вакцинах. Истинные национальные показатели по расе или этнической группе были бы выше при наличии полных данных.

В отличие от федерального правительства, в Северной Каролине поставщики медицинских услуг практически не могли предоставлять данные о вакцинах без регистрации расовой и этнической принадлежности. В результате у него самые полные демографические данные из всех штатов.

Добавление этого шага было нелегким делом — поставщики вакцины и другие вакцинаторы изначально были устойчивы, сказал Коди Кинсли, заместитель министра здравоохранения в департаменте здравоохранения Северной Каролины. Но это окупилось способностью государства нацелить свою реакцию на оставшееся позади население, сказал он.

Биббинс-Доминго сказал, что федеральное правительство и штаты должны сделать сбор этих данных о вакцинации по расе обязательным, потому что данные определяют ответ на пандемию.

«Федералы знают, как это сделать. Они делают это каждые 10 лет при переписи населения», — сказала она. «То, что мы почему-то не можем понять это по данным общественного здравоохранения, просто неприемлемо».

Посетить Репозиторий Github чтобы узнать больше и скачать данные.

Репортер KHN Виктория Найт внесла свой вклад в этот репортаж.

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