 

Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2»

21.05.2021, 2:26, Новости дня
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Задача помешать завершению строительства трубопровода «Северный поток – 2» в Европе практически невыполнима, однако Вашингтон считает, что предпринял «существенные шаги» к этому, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Когда президент приступил к обязанностям, 95% трубопровода было построено, и мы продолжаем говорить о том, что это плохая идея и нехороший план… Как можем мы остановить реализуемый в другой стране проект, законченный на 95%?» – передает ее слова РИА «Новости».

Псаки заявила, что США, «наложив санкции на четыре российские компании… и девять судов… определенно предприняли значительные шаги и публично и в частном порядке заявляли о своей оппозиции этому плану».

Ранее  канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что президент США Джо Байден сделал шаг навстречу Германии в связи с конфликтом, связанным со строительством трубопровода «Северный поток – 2», диалог по проекту будет продолжен.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в среду, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Заявление Блинкена было распространено в ходе его встречи с главой МИД Сергеем Лавровым в Рейкьявике.

В Кремле назвали позитивным сигналом приостановку санкций против «Северного потока – 2».

Член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что впервые после окончания Второй мировой войны Германия смогла защитить свои интересы от трансатлантического партнера и успешно дать отпор США по вопросу о санкциях против «Северного потока – 2».



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