Мнение: О полном провале России во внешней политике

На это и правда стоит посмотреть. Не на текущие #новости, а сквозь их призму. Хотя начать всё же придётся с новостей.

По поводу триумфальной встречи российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с американским госсекретарём Энтони Блинкеном лучше всего высказался… экономист Джон Кеннет Гэлбрейт:

«В дипломатии мало непреложных правил, но лишь одно не знает исключений: когда политик заявляет, что переговоры были плодотворны, можно смело заключить, что стороны ни о чём не договорились». И больше о встрече в Рейкьявике можно не вспоминать.

А вот о чём забывать нельзя. К началу 2000-х #Россия подошла в окружении пусть не друзей – в глобальной политике таких не бывает вовсе, – но стран, настроенных в основном нейтрально. Да, были три бывших советских республики, прибалтийских, которые снова и снова поминали обиды начала 1940-х. Была Польша, затаившая злость на «старшего брата» чуть ли не с тех пор, когда из московского Кремля нижегородские ополченцы выгнали польского принца Владислава. Но в целом остальные соседи, ближние и дальние, относились к новой России нейтрально. Да, рвались в #НАТО и #ЕС, но больше по экономическим причинам, чем из вражды к РФ. Да и сам Альянс тогда не считали в Москве враждебным. Партнёрство «Россия–НАТО» ещё помните?

Так что имеем теперь, 20+ лет спустя…

Количество врагов у самых границ России увеличивается не только в умах и речах пропагандистов Кремля, но и в официальных документах правительства. Так, недружественными государствами объявлены официально две страны: США и Чехия. А на подходе с полдюжины…

В ближнем окружении – Украина, Молдова, Грузия… Их тоже впору включать во враждебные. В дальнем – да почти все бывшие соцстраны, а также Великобритания, Нидерланды и Франция… И даже Германия, некогда крупнейший внешнеторговый партнёр, похоже, устала сносить российские внешнеполитические кульбиты.

И тут самое время напомнить, что цель внешней политики – обеспечить наилучшие из возможных заграничные условия для развития внутри страны. Чтобы не отвлекать избыточные ресурсы на гонку вооружений. Чтобы привлекать иностранные инвестиции, технологии, компетенции. Чтобы обеспечивать своим товарам на зарубежных рынках режим пусть на наибольшего, но благоприятствования…

Есть это сейчас? Увы…

Величайшее достижение российской дипломатии – очередные санкции против «Северного потока – 2» частично отложены. Чтобы не задевать германские интересы. Хотя вообще-то СП-2 уже год как был должен качать газ в Европу. А Газпром – получать выручку и отбивать затраты. Вместо чего пока – одни расходы кругом…

На всех направлениях такое. Даже с Китаем, зависимость от которого становится всё больше.

И если это всё не полный провал и слив под плинтус, то как ещё такое можно назвать?

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