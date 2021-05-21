Зарплаты курьеров превысили средние доходы в большинстве крупных российских городов

В большинстве крупных российских городов доход курьеров превышает средний доход в регионе, пишет РБК со ссылкой на опрос Центра стратегических разработок и ОНФ.

Согласно исследованию, единственным городом, где курьеры получают меньше средней зарплаты, оказалась Москва. В столице средний заработок курьера составил 55,6 тысяч рублей в месяц при средней зарплате горожан в 87,1 тысяч рублей.

В остальных регионах работать курьером оказалось выгоднее, чем на заводе или в офисе, подчеркивает издание. В частности, в Саратове зарплата курьера составила 79,8 тысяч рублей, а средняя по региону — 29,2 тысяч рублей. В Казани курьеры получают в среднем 85,4 тысяч рублей при среднем доходе в 34,6 тысяч рублей. В Ростове-на-Дону курьеры в среднем зарабатывают 70,8 тысяч рублей, средняя зарплата в региона — 31 тысяча рублей.

Средний доход курьера по стране составил 399 рублей в час, ,а для большинства участников опроса (65%) курьерская деятельность оказалась единственным источником заработка.

Как уточняет издание, чистый заработок курьеров рассчитывался в исследовании для стандартной занятости 165 часов в месяц. При этом авторы исследования отмечают, что график работы курьеров неоднороден.

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