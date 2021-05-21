« Лотерея по почтовому индексу » поступления питательных веществ из сельскохозяйственных культур, выявленная в новом исследовании

Согласно новому исследованию, в ходе которого в рамках проекта по борьбе со скрытым голодом в Малави и Эфиопии, количество питательных веществ, получаемых людьми от урожая, которое они едят, является своего рода «лотереей почтовых индексов».

Глобальная команда под руководством Ноттингемского университета и его Future Food Beacon, включая ученых и исследователей из Университета Аддис-Абебы (AAU) в Эфиопии и Университета сельского хозяйства и природных ресурсов Лилонгве (LUANAR) в Малави, работающая над проектом GeoNutrition, открыла для себя больше. о связи между почвами, урожаем и дефицитом питательных микроэлементов среди людей, живущих там. Их выводы опубликованы сегодня в журнале. Природа.

Команда проанализировала зерно из более чем 3000 образцов зерновых культур с фермерских полей в Эфиопии и Малави. Они обнаружили, что количество пищевых микроэлементов, кальция, железа, селена и цинка в зерне злаков существенно варьировалось в зависимости от местоположения, при этом в некоторых областях уровень микроэлементов был намного ниже, чем в других. Некоторые виды злаков, например просо, более питательны, чем другие, например кукуруза. Однако вероятность возникновения дефицита в районе также зависит от его почв и ландшафта.

Микроэлементы включают витамины и минералы, которые в небольших количествах необходимы организму с пищей для выполнения ряда функций. Дефицит микронутриентов, также известный как скрытый голод, распространен во всем мире, затрагивая более половины детей в возрасте до 5 лет, особенно там, где доступ к достаточному количеству продуктов питания из растительных и животных источников, богатых микронутриентами, ограничен по социально-экономическим причинам. Дефицит микронутриентов представляет серьезную опасность для здоровья человека, включая рост и когнитивное развитие детей, а также восприимчивость к инфекционным и неинфекционным заболеваниям.

Это исследование показывает, что местонахождение неразрывно связано с питательными качествами рациона. Получение достаточного количества питательных микроэлементов — это разновидность «лотереи почтовых индексов», питательная ценность которой варьируется в зависимости от местоположения. Это особенно повлияет на сельские домохозяйства, потребляющие продукты питания из местных источников, в том числе на многие мелкие фермерские хозяйства, местоположение которых может даже оказаться самым большим фактором, влияющим на определение потребления питательных микроэлементов с пищей.

Проект финансировался в первую очередь Фондом Билла и Мелинды Гейтс, возглавляемым Мартином Бродли, профессором питания растений в Школе биологических наук и одним из авторов проекта Future Food Beacon. Он сказал: «Если мы собираемся поддерживать политику общественного здравоохранения и сельского хозяйства, направленную на улучшение здоровья и благосостояния людей, важно иметь качественные доказательства питательности рациона питания. Важной частью этих данных является картирование качества диет. «

Соавторами статьи являются д-р Дауд Гашу, работающий в Центре пищевых наук и питания AAU, и д-р Пэтсон Наливата из Департамента растениеводства и почвоведения LUANAR. Д-р Гашу сказал: «Работа по надзору за питанием за качеством основных зерновых культур является важной частью более широкой политики общественного здравоохранения, направленной на устранение дефицита питательных микроэлементов, и мы надеемся, что этот тип работы теперь принят во многих странах». Д-р Наливата сказал: «Узнав больше о том, как питательные качества зерновых культур связаны с типами почвы и ландшафтами, как мы узнали в этом исследовании, мы теперь можем лучше советовать фермерам, как выбирать и выращивать более питательные культуры».