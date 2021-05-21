Сенаторы США захотели ввести санкции против оператора «Северного потока – 2»

В Сенат США внесен проект закона, который должен привести к введению санкций против компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, сообщил один из авторов инициативы Кевин Крамер.

Документ представили 14 сенаторов-республиканцев, которые хотят обязать Белый дом ввести санкции против «субподрядчиков любой организации», участвующей в строительстве «Северного потока – 2», передает ТАСС.

По мнению Крамера, решение не вводить санкции против Nord Stream 2 AG «грозит ослаблением позиции Америки на мировой арене». Как считает сенатор, если не принять предложенный закон, США «на собственном опыте» поймут, «почему энергетическая безопасность означает национальную безопасность».

Крамер заявил, что сейчас Белый дом «потворствует ошибочной стратегии Германии, которая даст Путину рычаг давления» на союзников США в Европе. «Трубопровод Путина нужно остановить», – приводит его слова РИА «Новости».

Сенатор Том Тифлис заявил, что решение администрации «пойдет на пользу РФ и Путину». Сенатор Чак Грасси заявил, что президенту США Джо Байдену нужно поостеречься, когда российские власти хвалят его политические решения. Сенатор Стив Дейнс назвал решение администрации «недопустимым».

Reuters сообщает, что представители американской администрации проведут 24 мая специальный брифинг для комитета по иностранным делам Сената Конгресса США по ситуации с санкциями в отношении трубопровода «Северный поток – 2».

Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в среду, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Заявление Блинкена было распространено в ходе его встречи с главой МИД Сергеем Лавровым в Рейкьявике. В Кремле назвали позитивным сигналом приостановку санкций против «Северного потока – 2».