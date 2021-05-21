ХАМАС заявил о признании Израилем поражения

Решение о прекращении огня в секторе Газа означает, что Израиль признал поражение, сообщил ответственный по международным делам в палестинском движении ХАМАС Усама Хамдан.

Хамдан считает, что «объявление одностороннего прекращения огня – это объявление поражения, а сопротивление по-прежнему способно сражаться со всеми силами». По словам одного из лидеров ХАМАС, движение «объединило палестинский народ и подтвердило, что оно является единственным его представителем». «Битва еще не окончена. Мы поздравляем наш народ с достижением сопротивления, которое обещало и выполнило свое обещание», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Аль-Акса».

Военное крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» заявило, что готовило масштабный удар по всему Израилю, но приостановило подготовку к нему в связи с грядущим перемирием. Спикер «Бригад» Абу Убейда заверил, что удар «затронул бы всю Палестину от Хайфы до Рамона», причем его нанесение все еще может быть рассмотрено до вступления перемирия в силу: «Этот вариант еще на столе». Убейда считает, что «удалось унизить оккупантов и их армию, убивавшую детей и разрушавшую жилые дома».

Советник по СМИ главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно сообщил, что Египет проинформировал движение относительно достигнутого «соглашения о взаимном и одновременном прекращении огня». ХАМАС, по его словам, «будет соблюдать это соглашение, если оккупанты будут его придерживаться».

В свою очередь, министр обороны Израиля Бени Ганц поблагодарил «силы безопасности и Армию обороны Израиля под руководством начальника штаба, которые за последние 11 дней достигли беспрецедентных по своим масштабам, точности и стратегическому значению военных успехов в борьбе с террористическими организациями в Газе».

Напомним, израильский кабинет министров по вопросам безопасности и представитель ХАМАС подтвердили скорое прекращение огня. Израильский кабинет заявил, что единогласно принял инициативу Египта по прекращению огня с Палестиной, которое вступит в силу позже. Представитель ХАМАС сообщил о «взаимном и одновременном» прекращении огня в 02.00 мск пятницы.