Фидбык

В редакции новосибирского издания трое мужчин устроили разборки в стиле 90-х. Поводом стала публикация о местной бизнесвумен, стороннице президента.

19 мая около 13:10 по местному времени в редакцию новосибирского издания НГС ворвались трое мужчин. Они начали угрожать журналисту Илье Калинину, матерились, толкались и требовали от редакции удалить публикацию о владелице местного бутика итальянской одежды Perfect Style Светлане Маниной.

Фото: ngs.ru

В публикации «Темная королева глянца» рассказывалось о судимости бизнесвумен за мошенничество и ее многомиллионных долгах. Статья вскрывала неизвестные подробности биографии Маниной, которая в Новосибирске известна как сторонник президента и человек, близкий к областному правительству.

За несколько дней до визита «братков» автору статьи Илье Калинину с неизвестного номера позвонил человек, представившийся Максимом. Он сказал, что у него есть интересная тема, которая пригодится для статьи. Договорились встретиться.

Максим, придя в редакцию, представился уже другим именем — Нисими. Вместе с ним пришли еще два человека: первого Нисими представил как своего «брата», вторым оказался адвокат Александр Шарин (он продемонстрировал журналисту свое удостоверение).

С Калининым все трое прошли в комнату переговоров. Но вместо обсуждения «интересной темы для статьи» начали выяснять с журналистом отношения.

— Нисими спрашивал: «Ты для чего написал эту статью про Манину?» — рассказывает Калинин. — Причем мне показалось, что публикацию он не читал. Говорил: «По кодексу СМИ ты обязан предоставить слово другой стороне». А у меня в статье была вторая сторона. Плюс все то, о чем я писал в тексте, было подтверждено документально: решение суда, переписка. Масса документальных подтверждений. С самого начала от меня стали требовать, чтобы я удалил статью.

Илья Калинин. Фото из личного архива

Журналист отмечает, что разговор шел в духе фильмов Балабанова. «Брат» Нисими все время держал руку за пазухой, будто у него там был пистолет. Когда визитеры поняли, что словами своей цели не достигнут, решили применить силу.

— Нисими подбежал к двери, захлопнул ее и начал меня толкать, не давая открыть дверь. Тогда я крикнул: «Вызывайте полицию». После этого мои коллеги пришли и начали записывать видео.

На записях, сделанных сотрудниками издания, видно, как Нисими говорит Калинину: «Вы себя уже утопили, когда статью написали». Затем он начинает оскорблять членов семьи журналиста.

— Фразы «я тебя убью» не было. Но были слова, которые я воспринимаю как реальную угрозу. Например: «А как ты после этого будешь жить?» Или: «А у тебя же есть дочь, сестра?»

Сотрудники НГС вызвали полицию. Но за несколько минут до прибытия наряда мужчины ушли. Илья Калинин написал в правоохранительные органы заявление по факту оскорблений, угроз и применения физической силы.

Корреспондент «Новой» позвонила на номер, с которого с Калининым связывался Нисими.

— Таких людей тут нет. Я вообще ничего не знаю про какие-то разборки. Человек мог просто взять телефон позвонить, — категорично ответил мужчина, взявший трубку.

В НГС предполагают, что номер, с которого звонили журналисту, может принадлежать фирме: в приложении Getkontakt этот номер указан как «Маски от Ромашова». Дозвониться до самой Светланы Маниной не удалось — гражданка не берет трубку и не читает сообщения в мессенджерах.

По словам Ильи Калинина, он оказался не единственным, на кого после публикации о Светлане Маниной оказывалось давление.

— Люди, которые участвовали в публикации, рассказали, что им звонили и угрожали. Там были одни и те же телефонные номера.

Алёна Истомина

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