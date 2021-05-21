К преодолению проблем растворимости в органической химии

Ученые из Университета Хоккайдо разработали быстрый и эффективный протокол реакций кросс-сочетания, значительно расширив набор химических веществ, которые можно использовать для синтеза полезных органических соединений.

Химические реакции — это жизненно важный процесс в синтезе продуктов для самых разных целей. По большей части эти реакции проводят в жидкой фазе путем растворения реагентов в растворителе. Однако существует значительное количество химикатов, которые частично или полностью нерастворимы и поэтому не использовались для синтеза. Исходные материалы, необходимые для синтеза многих современных органических материалов, таких как органические полупроводники и люминесцентные материалы, часто плохо растворяются, что приводит к проблемам при синтезе на основе растворов. Поэтому разработка независимого от растворителя синтетического подхода для преодоления этих давних проблем растворимости в органическом синтезе очень желательна для синтеза новых ценных органических молекул.

В последние годы для проведения реакций в твердой фазе без растворителей использовались синтетические методы с использованием шаровой мельницы. Было высказано предположение, что использование шаровой мельницы потенциально могло бы преодолеть вышеупомянутые проблемы растворимости в синтетической химии, но систематическое исследование для этой цели никогда не проводилось.

Группа из четырех ученых из Института разработки и открытия химических реакций (WPI-ICReDD) Университета Хоккайдо во главе с доцентом Кодзи Куботой и профессором Хадзиме Ито разработала быстрый, эффективный и не содержащий растворителей протокол кросс-сочетания Сузуки-Мияура. реакция нерастворимых арилгалогенидов. Протокол опубликован в Журнал Американского химического общества.

Арилгалогениды — популярные исходные материалы для синтеза органических функциональных молекул, в первую очередь с помощью катализируемой палладием реакции кросс-сочетания Сузуки-Мияуры, за которую заслуженный профессор Университета Хоккайдо Акира Сузуки получил Нобелевскую премию по химии 2010 года. Хотя реакции перекрестного сочетания использовались для синтеза широкого круга ценных молекул, нерастворимые арилгалогениды не являются подходящими субстратами, поскольку реакции перекрестного сочетания Сузуки-Мияуры в основном проводят в растворе.

Учитывая это ограничение, ученые сосредоточились на разработке эффективного твердофазного кросс-сочетания Сузуки-Мияуры ряда крайне инертных нерастворимых арилгалогенидов. Основное оборудование: шаровая мельница для смешивания реагентов; тепловая пушка для повышения температуры, при которой происходили реакции; и использование каталитической системы, состоящей из ацетата палладия (катализатор), SPhos (высокоэффективный лиганд для реакций кросс-сочетания Сузуки-Мияура) и 1,5-циклооктадиена (диспергатор и стабилизатор).

Краеугольным камнем этого исследования было применение твердофазной реакции без растворителя к главным образом нерастворимым арилгалогенидам. Эти реагенты не давали никаких продуктов в обычных реакциях на основе растворов. Однако твердотельные реакции с использованием высокотемпературной шаровой мельницы дали желаемые продукты. Важно отметить, что команда обнаружила новый материал с сильной фотолюминесценцией, приготовленный из нерастворимого пигмента фиолетового 23.

«Технология высокотемпературного измельчения в шаровой мельнице и наша каталитическая система необходимы для этих реакций кросс-сочетания нерастворимых арилгалогенидов, а разработанный нами протокол расширяет разнообразие органических молекул, полученных из нерастворимых исходных материалов, — говорит Коджи Кубота.