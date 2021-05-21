Путин пригрозил “зубы выбить всем”, кто хочет “укусить или откусить что-то от России”

Он заявил, что как только РФ “становится сильнее, сразу находятся поводы для того, чтобы ограничить ее развитие” и высказал мнение, что СССР – “это не что иное, как историческая Россия”.

“Только называлась по-другому, и идеологическое содержание государства было, конечно, другим, но с геополитической точки зрения это историческая Россия”, – сказал Путин.

Глава Кремля считает, что “огромности РФ боятся все”.

“146 миллионов человек – вроде бы не так много по сравнению с теми странами, где проживают сотни миллионов граждан, а то и за миллиард уже заходит, но все равно это считается много. И кто-то даже публично осмеивается говорить, что несправедливо якобы, что России принадлежат богатства такого региона, как Сибирь, только одной стране. Странно слышать такие вещи, особенно публично, но они иногда звучат. Все нас хотят где-то укусить или что-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собирается это сделать, что мы зубы выбьем всем – так, чтобы они не могли кусаться”, – добавил Путин.

Контекст:

Фразу о Сибири, которую упомянул Путин, приписывают экс-госсекретарю США Мадлен Олбрайт. Глава Кремля уже использовал эту фразу в 2014 году. The New York Times писала тогда, что нет доказательств того, что эти слова принадлежат Олбрайт.

Cама Олбрайт заявляла, что не говорила такого, отмечает The Hill.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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