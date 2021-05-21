Растущая около дома крапива станет преимуществом: положите ее в лунку для рассады

Крапива – самое распространенное растение на садовом участке. Огородники обычно избавляются от нее из-за быстрого разрастания. Но крапива полезна не только для людей, но и для растений. А при правильном использовании из нее можно изготовить бесплатное удобрение.

Польза крапивы для томатов

Растение содержит в себе множество полезных веществ, которые положительно отразятся на развитии культуры. Например, азот необходим для наращивания зеленой массы, а калий и кальций – для увеличения корневой системы и завязывания плодов.

Но для того чтобы извлечь из сорняка максимум пользы, необходимо следовать правилам:

выбирайте только молодые растения, в них больше полезных веществ;используйте крапиву до образования семян;не применяйте растения с признаками грибковых и бактериальных заболеваний;крапиву, пораженную вредителями, также использовать не следует.

Подкормка для помидоров

Перед высадкой рассады томатов в грунт тщательно подготовьте грядку. Почва должна быть питательной, рыхлой, хорошо пропускать воздух и влагу.

Сделайте лунки и на дно положите две горсти измельченной крапивы. Присыпьте землей и посадите томаты.

Присыпанная почвой крапива начнет в скором времени разлагаться и постепенно отдавать полезные микроэлементы.

А также благодаря сорняку грунт вокруг томатов не будет уплотняться и сохранит рыхлую структуру.

Но добавление свежескошенной крапивы в почву – это не единственный способ подкормки. Садоводы используют сорняк для приготовления растительной жижи. Для этого соберите молодую крапиву и мелко нарубите ее. Заполните бочку 200 литров на 1/3 зеленой массой и залейте водой до верха. Дайте настояться в течение недели. Однако используйте настои с крапивой очень аккуратно. Избыток азота может привести к жированию томатов, а также переизбытку нитратов в растениях и почве, что опасно для здоровья человека.