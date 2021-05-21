 

Мнение: Кому выбьют зубы?

21.05.2021, 0:12, Разное
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Россия может «выбить зубы» всем тем, кто будет пытаться «откусить» от нее территории.

Так и сказал президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».

Дословно: « …кто-то даже публично осмеливается говорить, что несправедливо якобы, что России принадлежат богатства такого региона, как Сибирь, только одной стране. Странно слышать такие вещи, особенно публично, но они иногда звучат. Все нас хотят где-то укусить или что-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собирается это сделать, что мы зубы выбьем всем – так, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно, и залог этому – развитие наших Вооружённых Сил».

Переживаю, кому могут «выбить зубы», к примеру, за передачу Китаю острова Тарабаров и половину острова Большой Уссурийский?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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