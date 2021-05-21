Высланный российский дипломат покинул Северную Македонию

Российский дипломат, которого Северная Македония решила выслать из страны, покинул ее территорию, сообщило посольство РФ в Скопье.

Дипломат выехал «в рамках установленного срока». Его личность и должность не сообщаются, передает РИА «Новости».

Напомним, МИД РФ обещал ответить на высылку российского дипломата из Северной Македонии. Скопье надеется, что Москва не вышлет сотрудников македонского посольства, иначе страна рискует остаться совсем без дипломатов в России, поскольку их всего двое.