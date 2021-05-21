 

Россия рекордно «удлинила» выпуск евробондов

21.05.2021, 0:06, Новости дня
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Размещенный 15-летний выпуск евробондов стал самым долгосрочным в истории российских размещений, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

В четверг Минфин разместил транши на 1,5 млрд евро: новые 15-летние бонды (на 1 млрд евро с доходностью 2,65%) и допвыпуск с погашением в 2027 году (на 500 млн евро по цене 98,5% от номинала). Силуанов указал, что «удалось существенно «удлинить» суверенную кривую в евро». Прежде самым «долгосрочным был 12-летний выпуск» 2020 года. А дополнительный выпуск еврооблигаций повысит его ликвидность, сообщил министр.

«В ходе размещения наблюдалась существенная «переподписка», а совокупный спрос превысил 2 млрд евро. Несмотря на расширение в текущем году антироссийских санкций, международные инвесторы по-прежнему проявляют достаточный интерес к вложениям в российские долговые инструменты», – приводит его слова РИА «Новости».

Иностранные инвесторы выкупили 53% новых 15-летних еврооблигаций в евро и 35% доразмещаемых бумаг с погашением в 2027 году, сообщил Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала», который выступил одним из организаторов сделки.



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