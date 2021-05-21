Для двоих фигурантов дела о перестрелке в «Москва-Сити» запросили до 19 с половиной лет колонии

Обвинение во время прений в Пресненском суде запросило сроки для Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова по уголовному делу о перестрелке в столичной башне «Око», в результате которой погиб один человек и были ранены пятеро. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Исмаилова попросили приговорить к 19 годам 6 месяцам колонии строгого режима с ограничением свободы в течение двух лет и штрафом в 1 000 080 рублей. Для Хамидаева запросили 18 лет 6 месяцев колонии строгого режима с ограничением свободы на тот же срок и таким же штрафом.

Судебное заседание отложили до 28 мая 14:00. На нем обвиняемые произнесут последнее слово.

Ранее присяжные признали Исмаилова и Хамидова виновными по делу о перестрелке. Коллегия согласилась с версией обвинения о том, что Магомедов, который на тот момент возглавлял охрану совладельца башни Гавриила Юшваева, руководил группой земляков, напавших на сотрудников Росгвардии, а также завладел оружием одного из них.

Присяжные также пришли к выводу, что Хамидов активно способствовал развязыванию конфликта, а затем стрелял в самой башне делового центра «Москва-Сити».

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Перестрелка произошла 17 ноября 2017 года в ресторане Crystall Ball Room на четвертом этаже башни «Око» в Москва-Сити, когда бизнесмен Дмитрий Павлов отмечал 50-летие. Гостями стали Сергей Аксенов, Олег Шишканов, Сергей Лалакин, более известные под прозвищами Аксен, Олег Раменский (Шишкан) и Лучок. Охрану обеспечивали два ЧОПа.

Гавриил Юшваев (Гарик Махачкала) подъехал на юбилей VIP-входу башни на автомобиле Maybach, после чего к машине подошли сотрудники ЧОП «ГРЭПС-2» и попросили убрать Maybach. В результате к перебранке между охранниками и сопровождением Юшваева присоединились экс-чемпион мира по кикбоксингу Магомед Исмаилов, Эльдар Хамидов и другие спортсмены клуба «Скорпион». Они вбежали в башню и открыли огонь.

В результате перестрелки ранения получили сотрудники ФГУП «Охрана», росгвардейцы Дмитрий Якобсон и Дмитрий Иванчев, сотрудники ЧОП «ГРЭПС-2» Григорий Амелин, Кирилл Титаренко, Платон Койда и диджей вечеринки Алексей Ивкин. Через три дня Койда умер.

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