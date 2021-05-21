Стрижи установили новый рекорд скорости

Стрижи не зря называют стрижами. Они известны как одни из самых быстро мигрирующих мелких птиц. Когда они не размножаются, стрижи остаются в воздухе большую часть времени — до 10 месяцев в году. Ученые думали, что они проезжают в среднем около 500 километров в день. Теперь новые доказательства опубликованы в журнале iScience 20 мая показывает, что это консервативная оценка.

Согласно новым данным слежения, обыкновенные стрижи в среднем преодолевают 570 километров (более 350 миль) в день, но они способны двигаться намного дальше и быстрее. Максимальное зарегистрированное расстояние в исследовании составляло более 830 километров (более 500 миль) в день в течение девяти дней.

«Мы обнаружили, что обыкновенные стрижи, гнездящиеся в самой северной части европейского гнездового ареала, совершают самые быстрые миграции стрижей, зарегистрированные до сих пор, превышая прогнозы», — говорит Сюзанна Окессон (@susanne_akesson) из Лундского университета в Швеции. «Стрижи, кажется, развивают такую ​​высокую скорость на значительных расстояниях — в среднем около 8000 километров в одну сторону — весной, используя стратегию смешанной миграции, с заправкой на остановке и стратегией« летать и кормить », то есть они кормят и заправляют немного каждый день «.

Окессон и ее коллеги использовали миниатюрную технологию отслеживания, основанную на геолокации по свету, для отслеживания взрослых стрижей из одного из самых северных мест гнездования в Европе. Поскольку птицы верны своим местам размножения, команде Окессона удалось восстановить многих лесорубов после одного сезона миграции. Как и ожидалось, данные отслеживания подтвердили ожидания исследователей, что северные стрижи будут достигать исключительно высоких общих скоростей миграции. Но они были удивлены тем, насколько быстро птицы могли летать.

Стрижи справляются с этими умениями, используя стратегию «летать и добывать корм», которая работает для видов, которые могут легко находить пищу по пути, вместо того, чтобы загружаться перед долгой поездкой. Стрижи в основном питаются летающими насекомыми.

«Эта стратегия существенно снизит стоимость транспорта, поскольку им не нужно перевозить столько топлива, что увеличит скорость миграции», — поясняет Окессон.

Но у стрижей есть еще одна хитрость: они, кажется, выбирают время для миграции так, чтобы ветер был благоприятным для предстоящего периода полета. «Это означает, что они не реагируют напрямую на местные ветры, а на то, что они ожидают найти по маршруту впереди в течение следующих нескольких дней», — говорит она.

Неясно, как стрижи могут прогнозировать ветер и принимать решения на его основе, но Окессон предполагает, что, возможно, они полагаются на давление воздуха, связанное с проходящими погодными системами. Как бы то ни было, эта стратегия выборочного ухода означает, что стрижи могут получить дополнительную 20% -ную поддержку от попутного ветра весной по сравнению с осенью. Они получают наибольшую выгоду с точки зрения скорости при пересечении Сахары и Средиземного моря.

«Скорость полета обыкновенных стрижей не исключительна (около 10 метров в секунду) по сравнению с другими перелетными птицами», — говорит Окессон. «Но эти стратегические изменения способствуют высокой общей скорости миграции. Кроме того, их избирательное использование попутного ветра способствует еще более высокой скорости миграции, что может объяснить, как они достигают максимальной скорости во время весенней миграции».