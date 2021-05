“Евровидение 2021”. Выступления всех участников второго полуфинала. Видео

Сан-Марино. Senhit – Adrenalina.

Эстония. Уку Сувисте – The Lucky One.

Чехия. Бенни Кристо – Omaga.

Австрия: Винсент Буэно – Amen.

Греция: Stefania – Last Dance.

Польша: RAFAŁ – The Ride.

Молдова: Наталия Гордиенко – Sugar.

Исландия: Daði og Gagnamagnið – 10 Years.

Сербия: Hurricane – Loco Loco.

Грузия: Торнике Кипиани – You.

Албания: Анджела Перистери – Karma.

Португалия: The Black Mamba – Love Is On My Side.

Болгаhbя: Victoria – Growing Up Is Getting Old.

Финляндия: Blind Channel – Dark Side.

Латвия: Саманта Тина – The Moon is Rising.

Швейцария: Gjon’s – Tears Tout l’Univers.

Дания: Fyr & Flamme – Øve Os På Hinanden.

Контекст:

16 мая в Роттердаме (Нидерланды) прошла торжественная церемония открытия музыкального конкурса “Евровидение 2021”. Конкурс проходит на арене Ahoy. Участие в “Евровидении 2021” принимают представители 39 стран.

По итогам первого полуфинала в финал конкурса кроме Go-A из Украины также вышли представители Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции и Бельгии. Выступления всех победителей первого полуфинала можно посмотреть здесь.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—