Израиль и ХАМАС подтвердили договоренности о прекращении огня

Боевые действия через границу, согласно договоренностям, должны прекратиться в пятницу, 21 мая, в 2.00 по местному времени, сообщили агентству в ХАМАС. Там утверждают, что прекращение огня будет взаимным и одновременным.

Власти Израиля подтвердили, что их кабинет безопасности единогласно проголосовал за “безоговорочное” перемирие, но отметили, что точное время еще не согласовано.

Решение принято в ответ на посредничество Египта. Там подтвердили договоренности о перемирии с 2.00 пятницы, отмечает NEWSru.co.il.

О решении Израиля прекратить огонь в секторе Газа сообщили 20 мая The Times of Israel и The Jerusalem Post.

Контекст:

Напряжение между Израилем и Палестиной нарастало с апреля, когда израильская полиция из соображений безопасности запретила мусульманам собираться у Дамасских (Шхемских) ворот старого города Иерусалима, где идет основной поток молящихся мусульман по направлению к Храмовой горе. В Палестине обвинили израильскую полицию в попытках “помешать праздновать Рамадан”.

В начале мая кризис обострился из-за судебного решения о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. Протесты переросли в столкновения между протестующими палестинцами и евреями. 9 мая израильская полиция взяла штурмом мечеть Аль-Акса, священное место для мусульман.

10 мая, в День Иерусалима, произошли беспорядки в старом городе, в частности на Храмовой горе, пострадали сотни людей.

Вечером 10 мая после того, как Израиль не выполнил ультиматум ХАМАС об отводе силовиков с Храмовой горы, Израиль начали массированно обстреливать из Газы. Ответственность за обстрел взяло на себя военное крыло ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить “большой силой” на ракетный обстрел. 12 мая израильские военные заявили об уничтожении руководителей военной разведки ХАМАС.

Нынешний конфликт между странами стал самым масштабным за последние годы, обстрелы с обеих сторон не прекращаются.

14 мая в ЦАХАЛ сообщали, что Вооруженные силы Израиля нанесли удар по многокилометровой системе туннелей группировки ХАМАС в Газе. В частности, в результате операции с участием самолетов, танков, артиллерийских и пехотных подразделений вдоль границы израильские военные поразили 150 целей и разрушили многокилометровую сеть туннелей под названием “Метро”. Всего за неделю было уничтожено более 10 новых туннелей, уточнили в Twitter израильской армии.

18 мая Армия обороны Израиля заявляла, что ее ВВС нанесли серию авиаударов по системе туннелей ХАМАС в секторе Газа, поразив 10–15 км подземных сооружений, писало The Jerusalem Post.

NEWSru.co.il пишет, что минздрав Газы сообщал об около 220 жертвах и более 1500 раненых. В Израиле погибло 12 человек, в их числе трое иностранцев, еще 120 человек получили ранения.

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