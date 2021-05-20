Определились все финалисты “Евровидения 2021”

Во втором полуфинале выступили представители 17 стран. По его итогам в финал прошли представители Албании, Сербии, Болгарии, Молдовы, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции и Финляндии.

При этом группа Daði & Gagnamagnið, представляющая Исландию, не смогла выступить из-за положительного теста на коронавирус у члена делегации и одного из участников. Во время второго полуфинала транслировали репетицию, записанную на сцене 13 мая.

По итогам первого полуфинала в финал конкурса кроме Go-A из Украины также вышли представители Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции и Бельгии.

Кроме этого, в финал автоматически попали представители пяти стран-основателей “Евровидения” (Великобритания, Италия, Испания, Франция, Германия) и конкурсант от страны-победителя “Евровидения 2019” Нидерландов.

Таким образом в финале конкурса, который пройдет 22 мая, выступят представители 26 стран.

Контекст:

16 мая в Роттердаме (Нидерланды) прошла торжественная церемония открытия музыкального конкурса “Евровидение 2021”. Конкурс проходит на арене Ahoy. Участие в “Евровидении 2021” принимают представители 39 стран.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—