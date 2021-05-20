Зеленский дал большую пресс-конференцию, Рада назначила новых министров. Главное за день

Рада назначила новых министров…

Верховная Рада на очередном заседании 20 мая назначила министром здравоохранения бывшего замглавы Минздрава, главного санитарного врача государства Виктора Ляшко, главу “Укравтодора” Александра Кубракова – министром инфраструктуры, а главу Государственной налоговой службы Алексея Любченко – первым вице-премьером – министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

…и приняла ряд законов и законопроектов

Парламентарии на плановом и внеочередном пленарных заседаниях приняли ряд законов и законопроектов, среди них – во втором чтении и в целом законопроект о военных преступлениях в районе боевых действий и на оккупированных территориях Украины, в первом чтении – проект закона о корпоративном управлении банков, необходимый для продолжения сотрудничества Украины с МВФ.

Зеленский дал большую пресс-конференцию

Президент Украины Владимир Зеленский на территории госпредприятия “Антонов” провел большую пресс-конференцию – третью за время президентства. Глава государства отвечал на вопросы журналистов около трех часов.

Самолеты, журналисты и президент. Зеленский провел большую пресс-конференцию на авиазаводе. Эксклюзивный фоторепортаж.

Он говорил о войне и вакцинации от коронавируса в Украине, об олигархах, о президенте США Джо Байдене, пятом президенте Украины Петре Порошенко, киевском мэре Виталии Кличко, главе Офиса президента Андрее Ермаке и его заместителе Олеге Татарове, комментировал ход расследования убийства журналиста Павла Шеремета и даже показал одному из участников пресс-конференции переписку с фигуранткой дела – военной медсестрой Яной Дугарь.

О Порошенко, Путине, Медведчуке, Коломойском и своем втором президентском сроке. Главное из пресс-конференции Зеленского

Кроме того, президент сказал, что у бизнесмена Игоря Коломойского и народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука больше нет того влияния, которое у них было ранее, сообщил о подготовке встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и заявил, что хочет быть лучше всех предыдущих президентов Украины.

СБУ объявила в розыск Козака

Служба безопасности Украины получила разрешение суда на задержание народного депутата Украины от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тараса Козака с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении к нему меры пресечения и объявила его в розыск.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от “Слуги народа” Денис Монастырский прогнозирует, что дело подозреваемого в госизмене Козака будут расследовать заочно.

Израиль и ХАМАС объявили о перемирии

Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились о взаимном прекращении огня. Боевые действия через границу, согласно договоренностей, должны прекратиться 21 мая, в 2.00 по местному времени.

В Нидерландах прошел второй полуфинал “Евровидения 2021”

На арене Ahoy в Роттердаме прошел второй полуфинал песенного конкурса “Евровидение 2021”. В нем приняли участие представители 17 стран.

В финал по итогам этого полуфинала прошли конкурсанты из Албании, Сербии, Болгарии, Молдовы, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции и Финляндии.

После первого полуфинала в финал конкурса вышли представители Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции и Бельгии, а также украинская группа Go-A.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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