 

Зеленский дал большую пресс-конференцию, Рада назначила новых министров. Главное за день

20.05.2021, 23:50, Новости дня
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Рада назначила новых министров… 

Верховная Рада на очередном заседании 20 мая назначила министром здравоохранения бывшего замглавы Минздрава, главного санитарного врача государства Виктора Ляшко, главу “Укравтодора” Александра Кубракова – министром инфраструктуры, а главу Государственной налоговой службы Алексея Любченко – первым вице-премьером – министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

…и приняла ряд законов и законопроектов

Парламентарии на плановом и внеочередном  пленарных заседаниях приняли ряд законов и законопроектов, среди них – во втором чтении и в целом законопроект о военных преступлениях в районе боевых действий и на оккупированных территориях Украины, в первом чтении – проект закона о корпоративном управлении банков, необходимый для продолжения сотрудничества Украины с МВФ. 

Зеленский дал большую пресс-конференцию

Президент Украины Владимир Зеленский на территории госпредприятия “Антонов” провел большую пресс-конференцию – третью за время президентства. Глава государства отвечал на вопросы журналистов около трех часов.

Самолеты, журналисты и президент. Зеленский провел большую пресс-конференцию на авиазаводе. Эксклюзивный фоторепортаж.

Он говорил о войне и вакцинации от коронавируса в Украине, об олигархах, о президенте США Джо Байдене, пятом президенте Украины Петре Порошенко, киевском мэре Виталии Кличко, главе Офиса президента Андрее Ермаке и его заместителе Олеге Татарове, комментировал ход расследования убийства журналиста Павла Шеремета и даже показал одному из участников пресс-конференции переписку с фигуранткой дела – военной медсестрой Яной Дугарь.

О Порошенко, Путине, Медведчуке, Коломойском и своем втором президентском сроке. Главное из пресс-конференции Зеленского

Кроме того, президент сказал, что у бизнесмена Игоря Коломойского и народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука больше нет того влияния, которое у них было ранее, сообщил о подготовке встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и заявил, что хочет быть лучше всех предыдущих президентов Украины. 

СБУ объявила в розыск Козака

Служба безопасности Украины получила разрешение суда на задержание народного депутата Украины от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тараса Козака с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении к нему меры пресечения и объявила его в розыск. 

Глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от “Слуги народа” Денис Монастырский прогнозирует, что дело подозреваемого в госизмене Козака будут расследовать заочно. 

Израиль и ХАМАС объявили о перемирии

Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились о взаимном прекращении огня. Боевые действия через границу, согласно договоренностей, должны прекратиться 21 мая, в 2.00 по местному времени. 

В Нидерландах прошел второй полуфинал “Евровидения 2021”

На арене Ahoy в Роттердаме прошел второй полуфинал песенного конкурса “Евровидение 2021”. В нем приняли участие представители 17 стран. 

В финал по итогам этого полуфинала прошли конкурсанты из Албании, Сербии, Болгарии, Молдовы, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции и Финляндии. 

После первого полуфинала в финал конкурса вышли представители Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции и Бельгии, а также украинская группа Go-A.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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