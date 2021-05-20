Умер бывший глава Пермской области

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20.05.2021, 23:28, Разное
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В возрасте 84 лет ушел из жизни бывший губернатор Пермской области Геннадий Игумнов, передает Life.ru. Прикамьем он руководил четыре года – с 1996 по 2000 годы, став первым избранным главой региона в его современной истории. Нынешний руководитель Пермского края Дмитрий Махонин выразил свои соболезнования и напомнил, что на своем посту Геннадию Игумнову удалось добиться серьезных положительных сдвигов для жизни людей.



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