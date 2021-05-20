Странные губы Оксаны Самойловой – Личное мнение

Оксана Самойлова постоянно работает над собой. Ну, в её понимании, работает.

Криво пришив очередной, неактуально громоздкий силикон, жена Джигана решила удалить из губ застарелый гель. Вколола укол, который должен был этот гель то ли растворить, то ли рассосать, то ли испарить.



Фото: Соцсети

Короче, после укола губы раздуло до пугающего состояния. Это состояние вы видите на фотографиях выше.

Всю свою непосильную работу над собой — точнее, над губами — Оксана заливала в Сториз, обещая наивным подписчицам, что через сутки у неё будут те губы, которые ей даны от природы. Ну, или, как она колхозно выражается, родные.

Сутки компостируя мозги не самым умным в мире женщинам и держа губную интригу, Самойлова, наконец-то, запилила результат.



Фото: Соцсети

«Ну, как вам мои родные губы?» — вопрошает Оксана.

Да, именно этот раздутый свисток, который вы видите в коллаже слева, Самойлова пытается впарить тёткам в качестве своих натуральных губ.

Оксан, ты там совсем потерялась? Не помнишь, как выглядят данные тебе от природы губы? Так вот же они — в коллаже справа. Смотри внимательно выше.

То, что ты гордо именуешь родными губами, раза в три по объёму больше, чем губы, которыми тебя наградила природа.

Ну, это же очень малодушно — так врать, как это делаешь ты.

Смотрю я на эту Оксанку — и всё мне с ней ясно. Её эволюция видна на этих двух фотографиях:



Фото: Соцсети

Слева — Самойлова до того, как она, в своём собственном понимании, пришла к успеху. Справа — уже после того, как пришла.

А как по мне — так разницы нет. Оба образа лично у меня ассоциируются с зассанной подворотней.

Породы нет. Достоинства нет. Образования нет.

В башке — одно: «Как стать ещё красивее». Одержимость какая-то, честное слово.

Одного не поймет Самойлова и иже с нею: красивой стать нельзя. Красивой можно только родиться.

Красоту, конечно, можно просрать, но обзавестись ею в кабинете пластического хирурга нельзя.

Красота — это, в моём понимании, порода. Она либо есть, либо её нет.

Ты можешь стать тюнингованной, но никак не красивой.

В битве между скальпелем пластического хирурга и природными данными всегда побеждает природа. Так выглядит правда. Всё остальное — маркетинг для куриц.

Согласны? Почему?

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