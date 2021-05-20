Маска из клея и перец чили для объема губ: советы бьюти-блогеров, которые небезопасны для здоровья кожи

Многим из нас известно, что информация в Интернете иногда бывает ложной, поэтому не нужно безусловно ей доверять. Однако мы забываем об этом правиле, когда дело касается наших любимых блогеров. Мы верим им, покупаем прорекламированные бесполезные средства красоты и пользуемся “проверенными” советами из глубины веков, которые они упорно пытаются возродить.

Пришло время развеять мифы и познакомиться с советами бьюти-блогеров, которые небезопасны для здоровья кожи.

Удаление черных точек с помощью зубной нити

Используя горячее полотенце, зубную нить и жидкость для полоскания рта, некоторые блогеры удаляют черные точки и советуют нам делать так же.

Дерматологи не рекомендуют использовать этот метод, так как он может вызвать шелушения и разрыв кровеносных сосудов. Помимо этого втирание жидкости для полоскания рта высушит кожу.

Отбеливание лица лимоном

Скорее всего, вы часто видите советы о том, как осветлить кожу с помощью лимона. Однако не стоит пытаться испытывать этот способ на себе.

Наша кожа лица имеет естественный pH 4 или 5, в то время как pH лимонов не превышает 2. Такое отбеливание не вызовет ничего, кроме ожогов и шелушения.

Кукурузная мука для закрепления макияжа

Немало бьюти-блогеров используют для макияжа нестандартные, иногда даже очень странные вещи. Среди них особенно выделяется кукурузная мука, заменяющая собой пудру.

Как вы уже могли догадаться, пищевые продукты нельзя использовать в качестве бьюти-приспособлений и косметики. Кукурузная мука как минимум закупорит поры, а как максимум вызовет аллергическую реакцию.

Отшелушивание с помощью пищевой соды

Пищевая сода может негативно повлиять на уровень pH из-за чрезмерно большого содержания щелочи в составе. Пилинг из этого продукта не вызовет ничего, кроме раздражения и высыпаний. Кроме того, после такой процедуры кожа станет более восприимчивой к бактериям окружающей среды и ультрафиолету.

Использование лака для волос для закрепления макияжа

В последнее время многие блогеры обсуждают использование лака для волос для закрепления макияжа и маскировки пор. И многие девушки действительно верят таким советам и повторяют за инфлюенсерами, забывая, что это средство невероятно токсично.

Компоненты лака для волос могут вызвать раздражение кожи и сыпь на лице. Все потому, что это средства закупоривают поры и сушат кожу спиртом, входящим в их состав.

Использование специй для придания губам объема

Пухлые и нежные губы Кайли Дженнер являются мечтой многих женщин. Однако для воплощения своих желаний не все идут на прием к косметологу. Некоторые барышни придают объем своим губам “горячим массажем” с перцем чили или корицей.

Такой способ может вызвать отек, воспаление кожи губ или аллергическую реакцию.

Отшелушивающая маска из клея

Видеть эффект отшелушивающей маски на коже действительно приятно. Однако использовать клей в качестве основного ингредиента является довольно глупой затеей.

Маска из клея может привести к микротрещинам и травмам кожи лица. Если вы прибегаете к такому бьюти-средству постоянно, то это приведет к гиперпигментации, акне и инфекционным поражениям.