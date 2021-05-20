 

Любовь должна быть на равных: как понять, что женщина в отношениях стала “мамкой”

20.05.2021, 23:18, Разное
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Психологи утверждают, что любовь должна быть на равных, в семье должны существовать дружеские, партнерские отношения. Но в некоторых случаях бывает так, что женщины выступают в роли “мамки” для своего супруга. Они заботятся о нем, как о ребенке, и, постепенно привыкая к этому, вообще перестают это замечать. Однако эксперты настаивают на том, что мириться с таким положением вещей не следует.

Пять признаков того, что в отношениях с мужем вы выполняете роль матери

Специалисты в области психологии предлагают ряд критериев, по которым очень легко определить, эксплуатирует ли ваш партнер вас и относится ли он к вам, как сын к матери, которая должна всячески заботиться о нем и оберегать его от жизненных проблем.

Они выглядят следующим образом:

Вы единолично занимаетесь всей уборкой дома. Муж помогает лишь тогда, когда вы сильно настаиваете на этом.Вся забота о детях лежит на вас, только вы помогаете им решать их повседневные проблемы.Вы постоянно напоминаете супругу о важных вещах, даже если не имеете к ним никакого отношения. Например, когда речь идет о деловых вопросах.Он не способен регулировать свои эмоции, кричит, злится, устраивает истерики и затевает ссоры, вы раздражаете его, если в чем-то с ним не согласны.Он не способен самостоятельно справиться с самыми элементарными вещами и при этом обвиняет вас, если у него что-то пошло не так, потому что вы заставили его делать это.

Психологи призывают пресечь подобное поведение, если оно имеет место в вашей семье.

Любовь должна быть равноправной

Если в вашем браке вы обнаружили один или несколько из указанных выше признаков – значит, ваш супруг является инфантильным человеком. Он, скорее всего, сам не осознает, что позиция, которую он занял в семье, является порочной. Но это совсем не означает, что с ней можно мириться.

Напротив, нужно как можно быстрее приступить к исправлению ситуации, если вы хотите продолжать отношения с этим человеком. Иначе вас ждет эмоциональное выгорание, поскольку любовь должна строиться на равноправии, супруги должны разделять груз житейских проблем поровну, поддерживать друг друга, будучи партнерами.



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