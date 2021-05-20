Центр Гамалеи собрался точно определить срок действия «Спутника V»

Центр имени Гамалеи подготовил исследования, которые позволят точно определить продолжительность иммунитета после вакцинации «Спутником V», сообщил директор центра Александр Гинцбург.

Гинцбург сообщил, что в центре «написали протокол клинических испытаний», который «позволит ответить на вопрос» о продолжительности действия «Спутника V». «По результатам этого клинического исследования мы будем иметь право внести в регистрационные изменения именно сроки продолжительности действия вакцины», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».

Директор центра выразил надежду, что срок действия иммунитета «будет не менее двух лет», но, по его словам, это «надо подтверждать официально, экспериментально, а не только рассказами разработчиков о том иммунитете, который у них сохранился с момента их вакцинации».

Напомним, как рассказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава РФ профессор Роман Козлов, если у привитого от коронавирусной инфекции низкий титр антител, это не значит, что у него отсутствует иммунитет, потому что также существует и клеточный иммунитет. «После тех вакцин, которые есть в Российской Федерации, которые доказали свою иммуногенность и безопасность, никакого смысла ни в одном из этих тестов нет. Тестирование и на антитела, и на клеточный иммунитет проводятся только в исследовательских целях для того, чтобы выявить, насколько у привитого сохраняется иммунитет. В других случаях это пока не нужно», – заключил Козлов.