Израиль и ХАМАС подтвердили скорое прекращение огня

Вскоре вступит в силу двустороннее прекращение огня, сообщили израильский кабинет министров по вопросам безопасности и представитель ХАМАС.

Израильский кабинет заявил, что единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня с Палестиной, которое вступит в силу позже. Принять египетскую инициативу рекомендовали «все главы служб безопасности, начальник генштаба, глава ШАБАК, глава Моссада и глава Совета национальной безопасности», передает РИА «Новости».

Представитель ХАМАС подтвердил «взаимное и одновременное» прекращение огня с Израилем в 02.00 мск пятницы, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики, выступая на полях заседания Генассамблеи ООН по Израилю и Палестине, заявлял, что Израиль «старается избегать совместного прекращения огня, чтобы не выразить признания другой стороны», но не исключал израильского «одностороннего прекращение огня».

«Это хорошо, что эта бойня, эта агрессия, это нападение прекратится», – сказал он, добавив, что «этого мало», поскольку палестинская сторона «не может забыть Иерусалим, святые места, большую мечеть, которые оскверняли ежедневно израильские солдаты».

Он напомнил об израильской политике выселений и обвинил Израиль в стремлении «стереть многокультурный, мультирелигиозный характер города Иерусалим», лишив город мусульманского, палестинского, арабского, христианского характера.

В четверг СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Израиль официально уведомил Египет о планах по прекращению военной операции в секторе Газа. Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая.