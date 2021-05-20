 

Ирландия заподозрила в кибератаке российских хакеров

20.05.2021, 23:08, Новости дня
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За атакой на исполнительную службу по вопросам здравоохранения (HSE) Ирландии может стоять хакерская группировка из России, заявили в национальном центре кибербезопасности (NCSC) Ирландии.

В NCSC полагают, что за атакой стоят хакеры Wizard Spider, группировка, предположительно, базируется в Санкт-Петербурге. Ирландские чиновники уже связались с российскими властями. Посол РФ Юрий Филатов осудил кибератаку и предложил правительству помощь в расследовании дела, передает РИА «Новости» со ссылкой на RTE.

Телеканал рассказал, что хакеры предоставили ключи дешифрования, хотя сотрудникам службы по вопросам здравоохранения хакеры пригрозили опубликовать или продать украденные личные данные. RTE предполагает, что на хакеров могли надавить власти страны (или стран), где злоумышленники базируются. IT-компания, нанятая HSE, проверяет ключи. До окончания проверки, для которой, вероятно, потребуется несколько дней, использовать их не будут.



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