Представитель высшей трассы

Сможет ли член Совета Федерации Королев вырулить из скандала с «пьяной ездой» на черном Lexus? Репортаж Ивана Жилина с липецких улиц.

Сенатор Королев потерял берега. 13 мая липчане видели его то на левом берегу реки Воронеж, то на правом. То на своей полосе, то на встречной. А то и вовсе снимали автомобиль, на котором обычно он передвигается, посреди трассы, таранящим дорожные знаки.

Больше двух часов черный Lexus LX 570 разъезжал по городу сначала с двумя, затем с тремя спущенными колесами. На улице Зои Космодемьянской он врезался в бюджетный Chery Amulet, откинув его на обочину. Водитель Lexus не сильно смутился и поехал дальше.

«Два знака уже сбил — на восьмой школе и на Арктической [улице]», «Его влево тянет, получается, постоянно», — комментировали горожане перемещения автомобиля экс-губернатора.

В 19:30, когда VIP-автомобиль проехал Липецк насквозь, выехал за город, а затем вернулся, продолжив движение по диагонали, его все-таки остановили сотрудники ГИБДД. На записи, сделанной очевидцем, слышна нецензурная лексика, видно, как сенатор Королев протягивает инспекторам предмет, похожий на бумажник (вероятно, с водительскими правами). На этом видеосвидетельства его заезда заканчиваются. Задерживать его не станут.

Фото: gorodovoy.ru

15 мая об инциденте высказался губернатор Липецкой области Игорь Артамонов: «Материалы полиции о фактах нарушений правил сенатором Королевым направлены в прокуратуру области. По имеющейся у меня информации, в известность поставлена и Генпрокуратура России. Все обстоятельства будут установлены. На основании результатов проверок, согласно процедуре, Совет Федерации будет выносить решение о привлечении Олега Королева к ответственности. В ближайшее время я направлю соответствующее обращение в Совфед».

Спустя неделю после вояжа вероятность привлечения Олега Королева к ответственности выглядит неочевидной: сам он заявляет, что был трезв; ни уголовного, ни даже административного дела до сих пор не возбуждено;

а водитель авто, которое Lexus снес на обочину, заявляет, что ему не отдают на руки протокол осмотра места ДТП.

На дорожку

«Пьяной» езде предшествовала сессия Липецкого областного совета.

— Обсуждались изменения в федеральное законодательство в части поддержки семей, — говорит депутат Олег Хомутинников. — Потом проходили публичные слушания по бюджету. Олег Петрович [Королев] в этот день неожиданно приехал на сессию.

Олег Королев. Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин

Заседание длилось полтора часа, и к 11:00 депутаты были свободны. По информации источников «Новой», после сессии Королев вместе со спикером облсовета Павлом Путилиным и первым замглавы администрации области Николаем Тагинцевым поехали отдыхать.

Где именно они отдыхали — неизвестно, но собеседники «Новой газеты» отмечают, что в Липецке всего два заведения, соответствующих уровню высоких гостей: это рестораны Royal и «Марбелья». С территории последнего — очень удобный выезд на улицу Зои Космодемьянской, где Lexus попал в ДТП.

Павел Путилин пояснил «Новой газете», что с Королевым в тот день не отдыхал. «У меня были другие дела», — сказал он. В приемной Николая Тагинцева сообщили, что комментариев он давать не будет.

Автопилот

К 17:30 сенатор закончил отдыхать. Черный Lexus поехал на левый берег Воронежа — в сторону Матырского водохранилища. Проехав мост у магазина строительных материалов на улице Зои Космодемьянской, водитель Lexus начал резко перестраиваться и с силой протаранил Chery Amulet, за рулем которого находился рабочий «Новолипецкого металлургического комбината» Александр Узляков. Машину заводчанина отбросило на обочину.

— У него даже «стопы» не загорелись: как ехал, так и продолжил, — рассказывает Александр.

У автомобиля Узлякова оказалось помято переднее крыло.

— Сотрудники ГИБДД приехали, осмотрели машину, осмотрели место происшествия, сказали, что дело политическое. Прямо так и сказали, — продолжает рабочий.

— Меня спросили: «У вас финансовые претензии к нему есть?» Я говорю: «Мне этот Королев не сдался. Мне бы хоть по страховке деньги получить». Но по страховке я деньги, похоже, тоже не получу, потому что сам Королев говорит, что в ДТП он не попадал, а кто сидел за рулем Lexus — не установлено. Говорят, месяца два-три понадобится, чтобы установить. Придется за свой счет ремонтировать. Хорошо еще, если за Lexus заплатить не заставят.

По словам рабочего, напоследок сотрудники ГИБДД «обнадежили» его, заверив, что они «на его стороне». Сам Олег Королев с Узляковым также не связывался.

— Зачем ему выходить на связь, если машина ехала на автопилоте? За рулем никого не было, — иронизирует рабочий.

Протокол осмотра места происшествия, по словам Александра Узлякова, сотрудники ГИБДД отдавать ему отказались. Мотивировали это якобы тем, что «не нашли, кто сидел за рулем».

В ГУ МВД по Липецкой области, услышав вопрос корреспондента «Новой» о причинах невыдачи протокола, попросили направить официальный запрос. Ответа на момент публикации не последовало.

Фото: Влад Докшин / «Новая»

Работники магазинов, расположенных рядом с местом ДТП, рассказали корреспонденту «Новой», что никого из них сотрудники ГИБДД об обстоятельствах произошедшего не опрашивали, в качестве понятых не привлекали. Только изъяли записи с камер видеонаблюдения.

Снесенные Lexus дорожные знаки на улице Студеновской восстановили спустя три дня, хотя обычно, по словам собеседников «Новой» в областном парламенте, на подобные работы уходят недели.

Примерцался

Однако утверждать, что сенатору удастся избежать наказания, рано. На следующий день после вояжа по городу он озвучил СМИ свою версию событий: «У меня просто прихватило сердце. Резко поднялось давление, случился приступ мерцательной аритмии. Я, с трудом различая дорогу, выехал на обочину, выпил лекарство, обратился к гаишникам. Говорю, ребята, очень плохо, даже дорогу не вижу, отвезите меня домой. Они отвезли меня домой, я принял лекарство и лег. Аварий я не совершал, был абсолютно трезвый».

Версия, несмотря на массу нестыковок, могла бы оказаться «рабочей», если бы Королев озвучил ее только для журналистов. Но в тот же день его пригласил к себе для объяснений непосредственный работодатель — губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. И Королев не пришел. Вместо этого он прислал главе региона SMS, в котором сказал ровно то же, что и СМИ, и добавил, что уезжает в Москву.

— Артамонов не был настроен на жесткие меры, — говорит один из собеседников «Новой», близкий к правительству региона. — Но после этого сообщения вспылил.

Игорь Артамонов. Фото: Владимир Гердо/фотохост-агентство ТАСС

Губернатор не только опубликовал гневный пост в Instagram, но и направил в Совет Федерации обращение: «В связи с последними событиями с участием члена Совета Федерации Королева О.П., имевшими место в г. Липецке 13 мая 2021 года, получившими широкий общественный резонанс не только в Липецкой области, но и по всей стране, прошу вас дать согласие на рассмотрение дела об административном правонарушении».

Собеседники «Новой газеты» говорят, что перспективы уголовного преследования сенатора нет только из-за того, что он не нанес никому травм. Вопрос о его дальнейшем пребывании в Совфеде пока остается открытым.

Угроза отставок нависла и над членами команды Королева, которые остались работать в администрации области.

Источник «Новой» в администрации, отвечая на вопрос о том, что будет с членами «старой команды», заявил: «Кто считает себя человеком Королева — пусть ищет работу».

Кому может быть адресован этот посыл?

Клан

— Из старой команды во власти в Липецкой области остались как минимум три близких друга Олега Петровича [Королева]. Самый близкий из них, пожалуй, Юрий Божко, бывший первый вице-губернатор. При Королеве он заведовал вопросами промышленности и экономики. Был одним из главных претендентов на должность главы региона. Сегодня он низвергнут до начальника управления лесного хозяйства. Уровень влияния — несопоставимый, — рассказывает депутат областного совета Андрей Трофименков.

Вторым «человеком Королева» в администрации области Трофименков называет замгубернатора Николая Тагинцева, с которым сенатор, предположительно, отдыхал 13 мая. При этом депутат отмечает, что Тагинцев, «конечно, изменился и перестроился под нового губернатора».

Андрей Трофименков. Фото: Влад Докшин / «Новая»

— И есть еще Александр Никонов. Он был замом Королева, был замом председателя областного совета. При Артамонове он сначала курировал внутреннюю политику, потом перешел на должность советника губернатора. Артамонов вообще не ставит какого-то клейма на соратниках Королева. Если человек нормально работает и адекватно реагирует на изменение ситуации — пожалуйста. Но были и совершенно обратные примеры, когда «королёвские» говорили действующему губернатору, мол не ты нас поставил, не тебе нам указывать, как работать. С такими людьми быстро прощаются. Так, например, произошло с Сергеем Ивановым, которого Королев протащил на должность сначала главы Тербунского района, откуда он сам родом, затем — на должность главы Липецка. Из-за конфликта с Артамоновым его сначала сняли с должности главы города, отправили обратно в Тербуны, а затем и возбудили уголовное дело за хищение песка.

Одним из ближайших соратников Королева собеседники «Новой» называют спикера областного парламента Павла Путилина.

— Они настоящие друзья, — говорит депутат областного собрания Олег Хомутинников. — Оба парни деревенские, оба работали в колхозах. Королев привел Путилина во власть. И они своих отношений не скрывают.

На помощь этих людей в заминке истории с «пьяной» ездой Олег Королев мог бы рассчитывать. Но будут ли они защищать сенатора при таком количестве видеосвидетельств?

Олег Хомутинников. Фото: Влад Докшин / «Новая»

Не гол как сокол

Инцидент с Олегом Королевым поставил вопрос и о судьбе бизнеса его приближенных. Сам он никаким бизнесом де-юре не владеет, в собственности у него лишь квартира площадью 118,5 «квадратов», два гаража и Toyota Land Cruiser-76, а его ежегодный официальный доход колеблется от 7,3 млн до 7,8 млн рублей. В пользовании у сенатора есть еще квартира площадью 92,7 кв. м, жилой дом на 259 «квадратов» и полгектара земли.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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