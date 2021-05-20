 

Ну что же, поговорим о достижении счастья.

20.05.2021, 23:04, Разное
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Рубрика: лайфхаки от Алексея Навального.

На самом деле, тюрьма очень способствует ощущению счастья. Кратковременному, но все равно. Нужно просто уметь устроить себе праздник.

Как только меня посадили, я решил, что очень важно что-то праздновать и отмечать. Чтобы дни не сливались в рутину. Решил отмечать воскресенья. Превращаю я их в праздник очень просто. Дело в том, что я очень люблю хлеб. Очень. Если б до конца жизни надо было есть одну еду, я бы выбрал хлеб. Плюс хлеб важен в тюрьме, без него не наешься.

Так вот, я всю неделю хлеб не брал. А в воскресенье утром брал буханку, намазывал на кусок хлеба масло, если было, заваривал кофе и имел такой божественный праздничный завтрак, какого и на воле никогда не бывает.

Догадываетесь, к чему клоню?

23 дня голодовки + 23 дня очень строгого, консервативного выхода из нее. Ничего не нарушил. Сам себя удивил силой воли. Видимо, вера в свою правоту помогла. А еще с 11 марта я не съел вообще ничего сладкого. Об этом отдельно напишу.

Поэтому когда я начал из голодовки выходить, я точно знал, что буду делать 16 мая утром. И в ежедневник себе сразу написал: “Очень хороший день. Хлеб, масло, кофе. Первый раз за 46 дней”.

План чуть было не сорвался. Хлеб и масло тут дают по утрам, но кофе у меня не было. К счастью, ко мне в камеру “заехал” сосед с банкой растворимого.

И вот 16 мая. Обычно в такие моменты чувствуешь легкое разочарование. Реальность немножко скучнее, чем то, что ты долго ждал.

Но не в моем случае. Погода отличная. Я открыл окно — и хрен с ним, что там решетка — заварил кофе, намазал маслом кусок белого хлеба. Сел на нары. Откусил и отпил из кружки.

Говорю вам: если бы существовал прибор, замеряющий счастье, то никакой олигарх, завтракающий на яхте, ни один посетитель мишленовского ресторана не испытал и 1/10 того полного счастья, что было у меня.

Один из глотков сделал за ваше здоровье — всех, кто помогал и поддерживал.

Так что рецепт счастья (короткого): выберите то, что очень любите, лишите себя этого на время, а потом верните.

Ну только помните, что на людей это не распространяется. Любимых людей любите всегда 😉



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